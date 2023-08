Location de courte durée : les règles changent à Halifax

Le 1er septembre, la réglementation encadrant les locations de courte durée dans la municipalité régionale d’Halifax est mise en place. Une mesure qui ne fait pas l’unanimité.

Seules les locations de courte durée dans des maisons principales et dans les zones résidentielles d’Halifax sont à présent autorisées. Les amendements ont été votés le 21 février, mais entrent seulement en vigueur vendredi.

Il y aurait 2000 locations de courte durée à Halifax et près de 1300 seraient concernées par ces changements. Les locations de courte durée situées dans des zones commerciales sont permises.

Tous les propriétaires qui ont un logement à louer, qu'il soit à court terme ou pas, doivent s'inscrire à un registre avant le 1er avril 2024.

Toutes les nouvelles personnes qui veulent louer un logement à court terme doivent aussi maintenant obtenir un permis de la municipalité.

Une mesure contre la crise du logement qui divise

Les élus veulent dresser un portrait clair et précis de la situation des locations de courte durée dans la province dans un contexte de crise du logement.

Romario Mullings a lancé une pétition contre cette nouvelle réglementation. Il gère plusieurs Airbnb et possède aussi une entreprise de nettoyage et de conciergerie dont beaucoup de clients sont des propriétaires de locations de courte durée.

Ouvrir en mode plein écran Romario Mullings Photo : Autre banques d'images / Julie Sicot

Nous allons perdre près de 75 % de notre activité dans les prochains jours , dit l’entrepreneur. Aujourd'hui, il exhorte les gouvernements à construire plus de logements. Airbnb n’est pas la réponse à la crise du logement, c’est le pion le plus facile à utiliser dans cette crise, alors que la chose la plus simple à faire aurait été d’augmenter l’offre de maisons disponibles.

Pour l’association Neighbours Speak Up, la mesure est une première étape. Ce groupe du quartier Hydrostone à Halifax milite depuis plusieurs années contre le développement des logements de type Airbnb, après en avoir vu plusieurs s’installer près de chez eux. Ils dénoncent les nuisances comme le bruit ou encore les bagarres.

Ouvrir en mode plein écran Le quartier Hydrostone est populaire pour les locations à court terme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

: Ça va prendre du temps d’avoir un système qui fonctionne bien. Une des prochaines étapes c’est de savoir si on va avoir les effectifs nécessaires pour faire appliquer les règles , explique Sharon Bat, l’une des membres de l’association.

Neighbours Speak Up aimerait que la loi soit étendue sur les zones mixtes et que les propriétaires obtiennent les autorisations des autres locataires de l’immeuble pour installer un logement de courte durée.

Un changement avec des conséquences

Toronto a encadré, l’usage des airbnb en 2021. Les propriétaires qui veulent louer pour moins de 21 jours doivent obtenir un permis et prouver que le logement est dans leur résidence principale.

Selon un premier bilan, la moitié des biens en locations sur Airbnb dans la cité ontarienne sont de longue ou moyenne durée. Mais la mesure a créé un vide, car les personnes qui louent pour une longue période via la plateforme ne sont pas protégées par les lois du logement.

L'organisme Discover Halifax a produit une étude concluant que la nouvelle réglementation pourrait faire perdre près de 49 millions de dollars au secteur du tourisme.