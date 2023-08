Mixtape : une exposition sur l’œuvre de Jean-Marc Vallée, cinéaste et mélomane

Alors que la Mostra de Venise s'apprête à rendre hommage à Jean-Marc Vallée jeudi, le Centre PHI a dévoilé une nouvelle exposition sur l'œuvre du réalisateur québécois décédé en 2021. Intitulée Mixtape, elle convie le public à plonger dans le processus créatif du cinéaste et à découvrir ce qui l’inspirait au quotidien.

Le titre de l’exposition, Mixtape, désigne les compilations de chansons que Jean-Marc Vallée enregistrait sur des cassettes et qui faisaient partie intégrante de sa vie. Il en offrait régulièrement à ses proches et en créait spécifiquement pour ses futurs films.

Ouvrir en mode plein écran Un portrait de Jean-Marc Vallée pris par Judy Servay Photo : Centre PHI / Judy Servay

La musique sera d’ailleurs au cœur de l’exposition, tout comme elle était au centre du processus créatif du cinéaste ainsi que de ses films. Pour C.R.A.Z.Y., par exemple, il avait consacré 600 000 $ de son budget total de 6,5 millions de dollars pour la trame musicale, qui comprend des titres de Pink Floyd, de David Bowie et des Rolling Stones.

Quand j’ai pensé à ce projet, PHI m'est venu en tête instinctivement. Mixtape est une belle façon pour nous de célébrer notre père en montrant au grand public son œuvre immense.

L’exposition, imaginée en collaboration avec la famille de Jean-Marc Vallée, sera composée de plusieurs installations dont les thèmes se regroupent sous trois chapeaux : ses quêtes, ses contradictions et son processus créatif.

On pourra notamment y découvrir deux courts métrages du cinéaste, quelques objets lui ayant appartenu et plusieurs souvenirs de ses amitiés et de ses collaborations. Une programmation musicale, avec des prestations et une salle d'écoute immersive, accompagnera également la présentation de l’exposition.

La mémoire de Jean-Marc Vallée sera présente jeudi à la Mostra de Venise, où C.R.A.Z.Y. sera projeté en version restaurée dans la catégorie parallèle Venice Days. Le film phare du réalisateur avait connu un vif succès lors de sa projection en 2005 dans cette catégorie qui fête ses 20 ans.

L’exposition Mixtape sera présentée en 2024. Les dates précises seront annoncées plus tard.