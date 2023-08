GRC : est-ce la fin de la Division Dépôt à Regina?

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est sur le point d'effectuer un changement majeur dans la façon dont elle recrute ses agents. Désormais, ces derniers pourraient éviter la formation au sein de l'École de la GRC à Regina, la Division Dépôt, ainsi que la période de service dans la police de première ligne, et se rendre directement à Ottawa.

Dans une note interne, la GRC a récemment averti ses membres du changement proposé. La police estime que cette démarche permettrait aux candidats qui souhaitent travailler sur des dossiers fédéraux, tels que l'ingérence étrangère et la lutte contre le terrorisme, de postuler directement pour travailler à Ottawa.

Selon le sous-commissaire de la police fédérale, Mark Flynn, il s’agit d’une initiative qui vise à moderniser le système actuel afin d’éviter une approche uniformisée .

Il faut reconnaître le fait que tout le monde ne veut pas faire du travail de police de première ligne avant de se lancer dans ce travail très stimulant et gratifiant que nous avons dans le programme de la police fédérale , indique Mark Flynn.

Ce dernier souligne également la nécessité de modifier la façon de recruter des agents de la GRC pour régler le problème de la charge de travail croissante.

Ouvrir en mode plein écran Mark Flynn est le sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

J'aimerais pouvoir enquêter sur chaque crime dont j'ai été informé, mais ce n'est pas possible , indique-t-il. Parfois, je suis confronté à des listes de cibles prioritaires, où nous devons les trier et travailler sur la menace la plus élevée, même si nous savons qu'il existe d'autres réseaux criminels qui opèrent et que nous ne pouvons pas cibler.

Le statu quo du système de recrutement de la GRC risque de décourager de nombreuses personnes qui veulent postuler et faire une carrière au sein de la police fédérale, note M. Flynn.

Si quelqu'un souhaite entrer dans l'organisation et se spécialiser, nous ne voulons pas que le modèle traditionnel de la police de première ligne soit un obstacle pour lui.

Mark Flynn précise que cette nouvelle approche susciterait des inquiétudes, mais, selon lui, elle devait répondre à des chiffres de recrutement de plus en plus alarmants .

Lorsqu’on prend en considération la demande et l'évolution des réseaux criminels [...] nous nous rendons compte que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour lutter contre tout cela en même temps , indique M. Flynn.

Depuis des années, Ottawa souhaitait retirer la GRC des activités de police contractuelle de première ligne dans huit provinces, trois territoires et 150 municipalités, et de la recentrer sur la police fédérale.

Non, ce projet est axé sur les services de police fédéraux. Ce n'est pas le FBI du Nord. Nous sommes la Gendarmerie royale du Canada, avec une histoire forte et fière.

D’ailleurs, le gouvernement fédéral examine les contrats de la GRC avec les provinces, les territoires et les municipalités, qui doivent expirer en 2032.

Publicité

Selon le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, il était trop tôt pour prendre une décision sur l'avenir de la police contractuelle .

Nous pensons qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, d'autres qui doivent peut-être être améliorées et certaines juridictions peuvent décider d'aller dans une direction différente , a déclaré Dominic LeBlanc.

Une proposition qui pourrait lever des obstacles , selon un expert

D’après le professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa, Michael Kempa, ce changement pourrait lever des obstacles qui empêchent la GRC de recruter des personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé.

Il est évident que de nombreux étudiants viennent me voir pour me parler de carrière dans la police. Beaucoup d'entre eux sont très réticents à l'idée de rejoindre la GRC , affirme M. Kempa.

Ils disent qu'ils ne veulent pas être envoyés dans des régions éloignées du nord du Canada pour participer à des initiatives locales de police communautaire , ajoute-t-il.

Publicité

D'ailleurs, la GRC a mis en place un projet pilote pour tester ce changement. Mark Flynn prévoit d'examiner les résultats de ce projet, d'y apporter les modifications nécessaires et de commencer la formation des recrues de la police fédérale en 2024 dans un établissement situé à Ottawa.

Si nous voulons éliminer autant d'obstacles que possible qui ont une incidence sur notre capacité à recruter et à retenir les gens, il est également important d'offrir cette option de formation dans la ville où se trouve le travail et où les gens veulent vivre , affirme le sous-commissaire.

Le syndicat de la GRC apprécie le statu quo

Le président de la Fédération de la police nationale (FPN), Brian Sauvé, souligne que l'École de la GRC à Regina offre une formation nécessaire afin de garantir que les membres de la GRC soient bien préparés à intervenir efficacement dans leur propre communauté .

La tendance dominante au Canada est de renforcer les normes de formation de base et de formation continue des policiers, et non de les réduire ou de les cloisonner en fonction d'un besoin spécifique , précise M. Sauvé dans un communiqué publié au début du mois.

Ce dernier affirme qu’il ne souhaite pas commenter les détails des changements proposés par la GRC , car il n'avait pas participé à son élaboration.

Ouvrir en mode plein écran L'École de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Division Dépôt, à Regina. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Depuis plus d'un siècle, la GRC envoie ses recrues à l'École de la GRC à Regina. Ces derniers y suivent un programme de formation de 26 semaines avant d'être affectés à un détachement, souvent en zone rurale.

En mars dernier, la Commission des pertes massives a recommandé la fermeture de l’École de la GRC de Regina, d’ici 2032.

Dans son rapport de 3000 pages, la Commission estime que Sécurité publique Canada devrait plutôt mettre sur pied un programme universitaire de trois ans pour former les agents de police.

Avec les informations de Catharine Tunney