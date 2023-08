Rimouski vire au jazz!

Le 37e Festi Jazz international s'amorce jeudi à Rimouski. Une cinquantaine de spectacles sont prévus jusqu'à dimanche à la Place des Anciens combattants et dans plusieurs autres lieux.

Parmi les têtes d'affiche, Valaire, Emilie-Claire Barlow et David Waters offriront des prestations.

Le bassiste Alain Caron montera également sur scène, vendredi, avec huit autres musiciens. Ça va être un gros spectacle, ça va être excellent! , s'enthousiasme le directeur général du Festi Jazz, Sébastien Fournier.

Lorraine Desmarais, une habituée du Festi Jazz, présentera pour sa part son album Street Beat Suite, inspiré de Rimouski, et qui comprend des pièces intitulées Valse Saint-Germain, Promenade de la mer ou encore À l'aube...vers le fleuve...

La pianiste, qui a participé à maintes reprises au festival depuis les années 80, dit avoir été fortement inspirée par Rimouski.

C’est une histoire d’amour de longue date. Tout est inspirant, tout est beau! , dit-elle.

De nombreux spectacles se tiendront également ailleurs que sous le grand chapiteau. Le brise-lames, le parc de la Gare, la promenade Sainte-Luce et les Jardins de Métis accueilleront aussi les artistes de jazz pendant le festival.

Le jazz, c’est extrêmement large. C’est un mot qui peut faire peur à quelques personnes, mais on s'aperçoit que le jazz est partout, on l’entend souvent, mais on ne sait pas tout le temps que ce sont des couleurs jazz.