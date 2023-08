La Saskatchewan s’attend toujours à des surplus, mais beaucoup moins élevés que prévu

La ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, continue de prévoir des surplus pour la province, bien que ceux-ci soient beaucoup moins élevés qu’elle ne l’espérait en mars dernier. Ce sont les conclusions qui ressortent du rapport financier de la province présenté ce jeudi après le premier trimestre de l’année financière.

Donna Harpauer prévoit maintenant que la province terminera l’année financière avec un surplus de 485,5 M$, une diminution de 532 M$ comparativement à ce qui était annoncé lors du budget en mars dernier.

Cette diminution serait principalement due aux dépenses liées aux pensions de même qu’aux coûts engendrés par les feux de forêt et les évacuations qui en ont découlé. Les divers brasiers qui ont brûlé à travers la province ce printemps et cet été ont coûté près de 89 M$ de plus que ce qui était prévu.

Par ailleurs, Donna Harpauer prévoit également une diminution de près de 529 M$ des revenus provenant des ressources non renouvelables, notamment en raison de la baisse des prix pour la potasse et le pétrole et d’une baisse des ventes de ces deux ressources.

Les prédictions indiquent clairement que nous devons être prudents, notamment en gérant nos dépenses , écrit la ministre des Finances dans un communiqué de presse. Les revenus des ressources naturelles sont volatils et les prédictions peuvent changer rapidement en fonction des événements mondiaux ayant un impact sur les prix et la production.

Cette baisse est toutefois compensée par une hausse de 405 M$ des revenus, notamment grâce aux taxes sur la consommation.

Pour l’ensemble de l'année financière, Donna Harpauer estime que la province atteindra 19,6 milliards $ en revenu, soit une diminution d’environ 124 M$ (0,6 %) de ce qui était prévu dans le budget provincial.

Les dépenses de la province augmenteront également de 408 M$ (2,2 %) pour atteindre 19,1 milliards $ pour l’année 2023-2024.

Malgré ces chiffres, la ministre des Finances prévoit toujours de rembourser 1 milliard $ de la dette de la province.

Nous serons en mesure d'y arriver en raison du solde plus élevé de trésorerie initiale provenant de l'année dernière , explique-t-elle.

Continuer à rembourser notre dette est important , soutient Donna Harpauer qui espère économiser 110 M$ annuellement en intérêt. De l’argent qui ira directement dans le soutien de divers programmes, services et infrastructures pour les Saskatchewanais .

Le ratio prévu de la dette nette au PIB est maintenant de 13,4 % pour la fin de l’année financière 2023-2024.