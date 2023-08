Quitter ou non la médecine familiale, le dilemme du Dr Archambault

À 70 ans bien sonnés, le Dr Claude Archambault pourrait prendre une retraite bien méritée. Même s’il a ralenti la cadence, il refuse pour l’instant d’accrocher son stéthoscope pour de bon. Ses patients ont encore trop besoin de lui.

Sa première journée comme médecin de famille, le Dr Archambault s’en souvient comme si c’était hier. J’ai commencé ma carrière ici à Aylmer le 11 juillet 1983. [...] C’était un grand jour pour moi , se remémore-t-il.

L’homme natif de Sainte-Geneviève de Pierrefonds dans l’ouest de Montréal avait pourtant hésité avant de prononcer son serment d’Hippocrate. Intéressé à la fois par la médecine et les chiffres, il a d’abord fait quatre ans de pratique en actuariat avant de finalement plonger dans les études en médecine. Je manquais de contacts humains , admet aujourd’hui le Dr Archambault.

Ouvrir en mode plein écran Durant toute sa carrière, le Dr Claude Archambault a servi comme médecin de famille auprès de la communauté d’Aylmer. Photo : Avec la gracieuseté de Claude Archambault

Quarante ans plus tard, c’est cet attachement profond pour ses patients qui rend douloureuse la fin de ce chapitre professionnel.

C'est comme si vous aviez des amis et que vous les abandonniez. Vous les laissez pour aller ailleurs.

Jusqu’à l’an dernier, le médecin comptait encore 1600 patients sous sa responsabilité à la clinique médicale du Carrefour Santé Aylmer. Depuis, il tente de s’en départir un à un, en veillant d’abord à ce que les plus vulnérables trouvent un nouveau médecin.

J’ai réussi à placer environ 900 patients. Il m’en reste à peu près 600. [...] C’est encore trop , juge le médecin convaincu de l’importance de son rôle auprès de sa clientèle.

Avec un moins grand bassin de patients, le Dr Archambault a pu ralentir le rythme. Certains le taquinent, parce que ça fait déjà longtemps qu’il répète que la retraite, c’est pour bientôt. Il donne l’exemple de cette dame qu’il a accepté de prendre en suivi de grossesse… en 2011. Même s’il l’avait prévenu de son départ prochain, 12 ans plus tard, il demeure son médecin de famille.

Il y a des patients [...] qui me disent : "Il faut que vous pensiez à vous. Vous avez beaucoup donné. C’est peut-être à vous de recevoir maintenant" , raconte celui qui a côtoyé jusqu’à cinq générations de patients dans sa clientèle. Moi, je considère que je reçois beaucoup en donnant, en travaillant en médecine.

Une famille aux nombreuses ramifications

Avec les années, la médecine familiale a énormément changé. La charge de travail est devenue imposante et le temps passé auprès des patients s’est tari comme une peau de chagrin. Avec regrets, Claude Archambault reconnaît que si c’était à refaire, il n’aurait pas poursuivi la même voie.

Je trouve que c'est rendu trop impersonnel. On n’a pas la chance de développer des contacts comme j'ai eus et comme j'ai encore avec mes patients , soutient-il en précisant qu’il a beaucoup aimé sa carrière.

Dans son bureau, une immense plante verte tapisse les murs. Ses longues tiges s’accrochent solidement à la pièce, évoquant les nombreux liens qui unissent le médecin à ses patients.

Ouvrir en mode plein écran Une immense plante verte tapisse les murs du bureau du Dr Archambault à la clinique médicale du Carrefour Santé Aylmer. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Claude Archambault confie avoir fait cadeau d’une bouture pour la chambre de bébé d’une future maman venue le consulter.

Mes patients, pour moi, c'est comme une grande famille. C'est de l’or.

Les nombreux témoignages d’affection et de reconnaissance à son égard, le Dr Archambault les garde tout près de son cœur. Il mentionne cette autre femme qu’il suit depuis 35 ans, soit depuis sa naissance. Le regard embué, il la cite : Vous savez, moi, quand je suis née, j’avais un père, une mère... et un docteur.

Ouvrir en mode plein écran Claude Archambault devient ému en se remémorant plusieurs témoignages d’affection reçus au fil des ans de la part de ses patients. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Claude Archambault ignore toujours quand il va fermer la porte de son bureau pour de bon. Quand il restera des patients qui viennent me voir une fois aux deux ans parce qu'ils ont 32 ans, pour me parler d'un ongle incarné [...], je me sentirais probablement beaucoup plus à l'aise de partir , concède le médecin.

Il appréhende néanmoins avec anxiété cette dernière journée qui finira bien par venir.

De perdre tous ces contacts-là avec les gens que j'aime et qui m'aiment. Je pense que je vais pleurer.

D’ici là, le médecin trouve une paix certaine à l’idée de passer davantage de temps avec ses petits-enfants et sa conjointe, sa complice des 52 dernières années.

Avec les informations de Marie-Lou St-Onge