De minimis con curat lex, les tribunaux doivent-ils « s’occuper des petites choses »?

Plusieurs dossiers judiciaires, en apparence futile, ont fait les manchettes dans les derniers jours. Par exemple, celui de parents qui ont demandé l'intervention de la Cour supérieure après que leur fille a obtenu une note de zéro pour un travail scolaire. Et, le cas d'un enfant de 12 ans, en Mauricie, qui a été acquitté pour avoir taquiné sa demi-sœur. C’est dans ce cas justement que la juge a appliqué la maxime latine « minimis non curat lex », traduite librement par « la justice ne s’occupe pas des petites choses ».

Ces dossiers sont révélateurs d'une tendance à surjudiciariser nos problèmes, selon Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit, à l'Université Laval. C’est une tendance qu’on a vue venir des États-Unis avant qu’elle s’impose chez nous. Une tendance à judiciariser nos petits problèmes et nos problèmes qui parfois mériteraient une autre solution [que celle de demander à la Cour de trancher un litige] , souligne-t-il en entrevue à C’est encore mieux l’après-midi.

Dans certaines situations, le système de justice espère contrecarrer cette tendance. La procédurite du dossier devrait être proportionnelle aux enjeux et aux intérêts en présence et à la complexité du dossier. Il y a des mécanismes pour tenter de faire face à cette tendance de fond , explique le professeur.

Dans le passé on avait des lieux de médiation, des lieux où les litiges pouvaient être réglés ou tranchés autrement que devant les tribunaux. Là, il y a un certain déclin de ces lieux-là , soutient Patrick Taillon. Il y voit un symptôme d’une société où l’individualisme s’impose de plus en plus.

« Puisque le Tribunal retient le témoignage de l’accusé, il doit maintenant traiter la question de la défense de minimis non curat lex. [31] La défense de minimis non curat lex est fondée sur le principe voulant que la loi ne s’occupe pas des choses sans importance. Cette défense a pour objectif d’éviter les conséquences d’une condamnation criminelle aux personnes ayant commis un acte à ce point insignifiant et anodin, et ce, malgré la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. [32] Bien que la défense soit utilisée depuis de nombreuses années par les différents tribunaux canadiens, la Cour suprême n’a pas encore reconnu de façon formelle son existence en droit criminel canadien. » Extrait de la décision la juge Geneviève Marchand dans le dossier du garçon de 12 ans et de sa demi-sœur cité plus haut.

L’érosion des lieux de médiation

Dans les deux cas cités en exemple, ils auraient, auparavant, été réglés autrement avant de se retrouver devant les tribunaux, selon le professeur.

Dans l’affaire de la poursuite pour la note zéro dans un travail à l’école, le lieu de médiation habituel aurait pu être l’école avec le directeur ou la commission scolaire, mais là les parents dans un acharnement procédural décident de tout contester ça , relate Patrick Taillon. Il y voit un refus de l’autorité de l’école et comme un lieu de médiation.

On a peut-être moins confiance en ces lieux de médiation pour régler des conflits et tranquillement les dossiers cheminent vers le système judiciaire débordé , remarque-t-il.

Le cas du garçon de 12 ans acquitté d’avoir taquiné sa demi-sœur est plus délicat, puisqu'il était accusé de voies de fait, une infraction qui inclut tout contact physique sans consentement. Comme ce sont des questions ultra-sensibles, peut-être qu’on a agi en trop grande prudence , avance Patrick Taillon pour expliquer le fait que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ait autorisé la poursuite.

Dans ce cas-ci, on a pris au sérieux la chose et on a laissé le juge dire, ben non, toute personne raisonnable qui regarde ça voit que c’est du chamaillage entre des enfants , ajoute-t-il.

