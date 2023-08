Donald Trump plaide non coupable en Georgie

L'ex-président américain Donald Trump, inculpé de tentative de falsifier le résultat de la présidentielle de 2020 dans l'État de Georgie, a plaidé non coupable, selon un document judiciaire déposé jeudi.

C'est la quatrième fois que Donald Trump plaide non coupable à des accusations criminelles depuis qu’il n’est plus président.

L’ancien président est visé par 13 chefs d'accusation, dont celui d'association de malfaiteurs, pour avoir fait pression sur des fonctionnaires de l'État dans le but de faire inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Georgie.

Il s'était livré lui-même à la prison du comté de Fulton, en Georgie, il y a une semaine, où sa photo d'identification a été prise avant d'être publiée partout dans le monde.

Ouvrir en mode plein écran La photo d'identité de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, publiée par le bureau du shérif du comté de Fulton, le 24 août 2023. Son numéro de détenu est le P01135809. Photo : Reuters / Fulton County Sheriff's Office / Handout

Trump devait se présenter en personne en cour mercredi, mais la loi georgienne permet aux accusés au pénal de renoncer à cette comparution pour plaider formellement au moyen d’un document judiciaire.

Je comprends mes droits et je renonce librement et volontairement à mon droit d'être présent lors de ma mise en accusation , peut-on lire dans le document.

Il avait dû se présenter en cour lors de ses trois précédentes mises en accusation, notamment à New York et en Floride.

Trump fait partie de 19 co-accusés dans ce dossier. Plusieurs d’entre eux ont également renoncé à comparaître devant le tribunal et ont plaidé non coupable, dont ses anciens avocats Ray Stallings Smith et Sidney Powell. Les co-accusés qui n’ont pas renoncé à leur présence en cour devront s’y présenter le 6 septembre.

La cour n’a pour l’instant pas établi de date pour le début du procès de Donald Trump en Georgie. La procureure générale du comté de Fulton, la démocrate Fani Willis, a proposé au juge chargé de l’affaire de commencer le procès dès le 23 octobre prochain pour les 19 co-accusés.

Les avocats de Donald Trump se sont opposés à cette proposition et prévoient des différends préalables au procès qui pourraient prolonger les procédures.

Donald Trump demeure le candidat favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle américaine de 2024.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Agence France-Presse, Reuters, BBC et CNN