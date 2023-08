La Miellerie de la Grande Ourse de Saint-Marc-de-Figuery trace un bilan positif de la dernière saison touristique.

Le site a accueilli des milliers de visiteurs notamment pour participer au safari apicole et visiter la nouvelle buvette afin d'y déguster l'eau-de-vie, le gin et les hydromels.

Pour la majorité des gens dans notre MRC [Abitibi], ça a été une mauvaise saison touristique, mais pour nous ça a été vraiment bon. Ça a été une saison exceptionnelle , souligne le propriétaire de la Miellerie de la Grande Ourse, David Ouellet.

Il précise que plus de 18 000 personnes sont passées à la boutique, ont participé au safari de l’entreprise, et à la buvette.

À l'émission Des matins en or jeudi, l'apiculteur se prononçait également sur la remorque remplie d'abeilles renversées dans un quartier résidentiel en Ontario. Je suis bien triste pour l'apiculteur. C'est énormément de coûts et ça va causer de problématiques à ceux qui travaillent là. Et un peu de peur aux résidents du coin, mais je ne pense pas que ça finisse mal pour personne , analyse-t-il.

Ferme hôtesse des portes ouvertes

D'autres visiteurs sont attendus à la miellerie le 10 septembre dans le cadre des journées portes ouvertes de la ferme de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles.

La Miellerie de la Grande-Ourse a été nommée ferme hôtesse pour l’occasion.