Les feux de forêt auraient coûté près d’un milliard de dollars à l’Alberta

Depuis le début de l’été, un peu moins d’un millier d’incendies ont été déclarés en Alberta. Le combat contre les feux, les pertes financières associées et l’aide financière d’urgence aux évacués aurait coûté 980 millions de dollars à la province, selon ses derniers résultats financiers.

De ce montant, près de 750 millions de dollars ont été dépensés pour combattre directement les incendies. Les pertes financières non assurables s’élèvent à 175 millions de dollars, mais la province affirme que le fédéral épongera un peu moins de la moitié de cette facture, en vertu des accords d'aide financière en cas de catastrophe.

Au mois de mai, la province avait annoncé la création d’une aide financière d’urgence pour les Albertains qui ont dû quitter leur domicile pendant au moins sept jours à cause d'un ordre d'évacuation provoqué par les feux. Ce programme exceptionnel lui a coûté 55 millions de dollars.

Le surplus budgétaire n’est pas touché

Les dépenses liées aux feux ne grugent pas le surplus budgétaire, puisqu’elles s’inscrivent dans une enveloppe de 1,5 milliard de dollars prévue pour les dépenses d’urgence, notamment lors de désastres naturels.

Publicité

De ce fait, malgré ces dépenses supplémentaires imprévues, le nouveau ministre des Finances, Nate Horner, prévoit toujours que l'Alberta dégagera un surplus budgétaire de 2,4 milliards de dollars. Ce montant est légèrement plus élevé que celui qui avait été prévu par son prédécesseur Travis Toews lors de la présentation du budget, en février dernier.

Les redevances pétrolières sont plus élevées que prévu, même si le prix moyen du baril de pétrole s'est avéré plus bas que celui qu'avait prédit la province pour le premier trimestre de l'année financière. Cette embellie des redevances est liée à l'écart de prix moins élevé que prévu entre le pétrole léger américain (WTI) et le pétrole lourd canadien (WCS).

La province espère également que la mise en service du projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, racheté par Ottawa en 2018, permettra d’augmenter ses exportations de pétrole. La société d’État qui gère les travaux espère que l’oléoduc sera inauguré dans les premiers mois deè 2024, mais des complications dans les travaux pourraient en retarder la mise en service.