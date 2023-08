Explosion à Orléans : Kody Troy Crosby plaide coupable à deux accusations

Kody Troy Crosby a plaidé coupable à deux accusations, jeudi au palais de justice d'Ottawa, pour l'explosion survenue plus tôt cette année dans le quartier d’Orléans, à Ottawa. L’homme de 35 ans faisait face à une douzaine de chefs d’accusation.

Arrivé au tribunal vêtu d'un jean et d'un chandail noir, M. Crosby a plaidé coupable aux chefs d'accusation : introduction par effraction dans une habitation en construction et avoir causé intentionnellement des dommages par explosion. Il a été inculpé d'effraction, de négligence criminelle causant des lésions corporelles et de plusieurs chefs d'accusation liés à l'incendie criminel.

Le plaidoyer de Kody Troy Crosby évite à la Cour un procès de plusieurs mois, a déclaré M. Calvino, ajoutant que M. Crosby a exprimé des remords pour ce qu'il a fait. Selon son avocate, Natasha Calvinho, une audience de détermination de la peine aura lieu plus tard jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Des maisons en construction ont été détruites par l'explosion. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Le tribunal a entendu les déclarations de plusieurs propriétaires sur les conséquences de l'explosion sur les victimes. Parmi eux, Ian Carlson qui a déclaré que lorsque l'explosion s'est produite, il a craint que son enfant n'ait été blessé par l'effondrement du plafond.

Bien que nous nous en soyons sortis vivants, le traumatisme que nous avons subi [...] me hante encore , peut-on lire dans sa déclaration.

M. Carlson n'a pas lu lui-même sa déclaration, mais il était assis dans la salle d'audience avec sa femme tenant un bébé dans ses bras.

Rappel des faits

Le 13 février, une explosion a eu lieu dans le quartier d’Orléans à Ottawa. La déflagration a été causée par une inflammation de conduite de gaz dans un quartier résidentiel causant 12 blessés et des dégâts matériels importants.

Le coût total de l'explosion pour le constructeur du lotissement, Minto Communities, s'élève à 5,3 millions de dollars.

Un homme d’Ottawa, Kody Troy Crosby, a ensuite été arrêté et accusé quelques semaines plus tard. La police lui reproche de s’être introduit dans deux maisons de Blossom Pass la nuit précédente, d’avoir enlevé les chauffe-eau et d’avoir laissé la conduite de gaz naturel ouverte.