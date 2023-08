Présent à l'inauguration de deux nouvelles écoles primaires de Granby, le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville annonce que le projet de la nouvelle école secondaire Mitchell-Montcalm de Sherbrooke a franchi un pas de plus, soit celui de « sa mise à l'étude ».

Questionné à savoir où en était rendu le projet, le ministre a assuré que le projet allait se faire. Ça a été mis à l'étude. Si vous allez dans les documents du dernier budget, vous allez voir, c'est prévu que l'École de Sherbrooke sera mise à l'étude. C'est la première étape. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on avance dans le processus , a-t-il dit.

Rappelons que lors de la dernière campagne électorale, François Legault avait annoncé que son gouvernement irait de l'avant la construction d'un nouvel établissement scolaire dans le nord de Sherbrooke. L'engagement que nous avons pris, l'engagement que M. Legault a pris dans la dernière campagne électorale, c'est qu'on allait aller de l'avant avec une nouvelle École Mitchell-Montcalm et on ira de l'avant avec une nouvelle École Mitchell-Montcalm. On verra comment ça va se matérialiser et par quel concept, mais l'engagement tient toujours , assure M. Drainville.

On est conscient qu'il y a une école qui doit être rénovée, construire, agrandie. On verra le concept final, mais ça se précise. Il y a encore du travail à faire entre le Centre de services et le ministère de l'Éducation , a-t-il ajouté.