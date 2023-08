Les Cascades de Shawinigan victimes de vandalisme

L’équipe de baseball des Cascades de Shawinigan a eu une très mauvaise surprise. Leur terrain du parc Réal-Dufresne a été vandalisé dans les derniers jours.

Les lumières du stade ont subi des dommages après avoir été prises pour cible pour des carabines à air comprimé. L’équipe s’est aussi fait voler le contenu du bar et des articles promotionnels. Il y aurait aussi eu une entrée par effraction dans les bureaux du baseball mineur.

C’est désagréable, lance Denis Dupont, vice-président des Cascades. C’est plate, parce qu’on est une petite organisation, puis on fait avec les moyens du bord. On n’est pas beaucoup, on est sept membres du conseil d’administration qui gèrent une équipe qui, quand même, fait bien depuis des années. Puis là, à l’aube des séries comme ça… c’est désolant.

M. Dupont n’était pas en mesure de chiffrer les pertes et les dégâts.

La formation de la Ligue de baseball senior du Québec a donc dû disputer un match hors concours contre les joueurs de la Ligue de baseball senior A de la Mauricie au Stade Quillorama de Trois-Rivières, mercredi.

De son côté, la Sûreté du Québec dit ne pas avoir reçu de plainte pour méfaits jusqu'ici.

En route pour les séries

Cet événement survient alors que les Cascades viennent de connaitre une saison exceptionnelle de 22 victoires et 5 défaites et s’apprêtent à participer aux séries éliminatoires.

C’est le troisième championnat de saison en trois ans. On a un championnat de séries il y a deux ans. L’an dernier, on s’est incliné en première ronde. Et je pense que les gars l’ont encore en mémoire. On s’en va pour ramener la coupe à la maison comme on dit ! , poursuit Denis Dupont.

Selon le plus récent classement de la Centrale du baseball amateur canadien, un site internet spécialisé dans le baseball AAA au Canada, l’équipe shawiniganaise figure au premier rang des formations au pays.

Les joueurs des Cascades attendent toujours de savoir qui ils affronteront entre les Blue Sox de Thetford Mines et le Big Bill de Coaticook.

