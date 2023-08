La DFSM fait état d’un manque d’enseignants à une semaine de la rentrée scolaire

À une semaine de la rentrée scolaire, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) cherche à pourvoir huit postes d’enseignants.

La plupart de ces postes à pourvoir sont dans une matière spécialisée et se trouvent dans sept différentes écoles de la DSFM. Six de ces postes vacants sont dans des régions rurales.

C’est difficile d’aller recruter au rural parce qu’un enseignant doit par exemple [diviser son temps entre deux matières], comme la musique et les arts , explique le directeur général de la DSFM , Alain Laberge.

Il ajoute que la compétition est forte entre les différentes divisions scolaires en raison de la pénurie de personnel.

Comme la demande est très forte, les enseignants peuvent se placer facilement. La majorité des Franco-manitobains sont bilingues. Ils sont aisément capables de se trouver un poste en programme d’immersion ou en anglais , note Alain Laberge.

La situation empire depuis 10 ans

La capacité de recrutement n’est plus la même qu’avant, indique le directeur de la DSFM .

Publicité

Il y a dix ans, il y avait souvent plus de candidatures qu’il y avait de postes. C’était bien pour nous, car on avait l’embarras du choix. On est plus là.

Alain Laberge se veut toutefois rassurant par rapport aux huit postes à combler.

Lorsqu’on regarde le portrait global, il faut mettre dans la balance qu’on a 400 postes d’enseignants dans la DSFM . Le nombre de postes qui restent à pourvoir est assez minime.

Il ajoute que la division est toujours en processus d’entrevue avec des candidats et qu’elle envisage également le recrutement ailleurs au Canada et à l’étranger.

On travaille [aussi] d’arrache-pied avec l’Université de Saint-Boniface pour obtenir des stagiaires, dit-il.

Publicité

Alain Laberge indique que cette stratégie est d'une très grande importance pour pallier le manque de personnel.

On a indiqué l’importance d’avoir des stagiaires dans nos écoles. La majorité d’entre eux vont et demeurent dans nos écoles parce qu’ils ont été bien accueillis, ils connaissent les gens , soutient le directeur général.

La division scolaire compte aussi faire appel à des suppléants en vue de la rentrée scolaire prévue le 7 septembre.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi.