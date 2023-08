Nouvel avis de faire bouillir l’eau à Saint-Fabien

L'histoire se répète à Saint-Fabien, où les citoyens doivent préventivement faire bouillir l'eau avant de la consommer. Un incident qui survient alors que la Municipalité effectue en ce moment même des travaux dans son usine de filtration dans le but de fiabiliser son réseau d'aqueduc.

Joint au téléphone, le directeur général Yves Galbrand assure que le retour à la normale est prévu vendredi matin.

Le problème est survenu sur le système de dosage de chlore, l'une des nombreuses composantes qui font l'objet de travaux de mise à niveau de l'usine. C'est vraiment préventif parce que les pompes ont arrêté pendant quelque temps, on a compensé en mettant du chlore directement dans le réservoir, mais on n'est pas certains du dosage , explique le directeur général.

Lors de l'annonce de ces travaux par la Municipalité, lundi, il n'était pourtant pas question d'une possible interruption d'eau potable.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

On ne sait pas toujours ce que les professionnels vont faire dans l'usine non plus , s'est défendu M. Galbrand. On veut être plus prudents que moins.

À lire aussi : Des contaminants éternels dans l’eau potable de villes québécoises

Les problèmes de qualité de l'eau sont récurrents dans cette municipalité de près de 2000 habitants. Des trihalométhanes ont notamment été détectés dans l'eau, et la municipalité puise son eau en surface, ce qui sollicite davantage les filtres que les nappes souterraines.

Les Fabiennois ont notamment été privés d'eau potable pendant 13 jours l'an dernier.