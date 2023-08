« La vie au Québec ça coûte trop cher », selon Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire (QS), qui promet que son parti posera au moins une question par jour sur le coût de la vie lors de la prochaine session parlementaire à l’Assemblée nationale.

Que ce soit pour le prix de l’épicerie, des loyers, des hypothèques ou encore des fournitures scolaires, Gabriel Nadeau-Dubois assure que cet été sur le terrain, il n’y a pas une journée qui s’est passée sans qu’on nous parle du coût de la vie.

Un sujet sur lequel le premier ministre François Legault est, selon lui, complètement déconnecté .

[François Legault] ne sait pas c’est quoi, lui, vérifier son compte à chaque fois avant d’aller faire l’épicerie. Nous, on va lui rappeler à chaque jour la réalité des Québécois et des Québécoises.

Il ajoute que la Coalition avenir Québec (CAQ) a failli à sa promesse électorale de créer un bouclier anti-inflation . Le Québec est maintenant champion canadien de l’inflation. Le bouclier de François Legault ne protège plus personne.

Quelle place pour les changements climatiques?

QS promet également de talonner la CAQ sur la lutte aux changements climatiques et l'avenir énergétique du Québec lors de la prochaine session parlementaire, dans un communiqué diffusé jeudi matin.

Gabriel Nadeau-Dubois a ajouté en point de presse que cet enjeu était étroitement lié à la hausse du coût de la vie.

La météo extrême de cet été, il y a un lien entre ça et le prix des fraises, des bleuets et des carottes en ce moment. Les producteurs agricoles font partie des premières victimes des changements climatiques et ça a des conséquences sur le prix de l’épicerie.

Questionné à savoir s’il s’inquiète que QS tombe dans l’oubli parce que tous les partis parleront de coût de la vie et de changements climatiques, le co-porte-parole solidaire assure que son parti est la réelle opposition sur ces sujets.

Je vous invite à aller voir les sujets des différents partis lors de la dernière session parlementaire. Qui posait des questions sur les changements climatiques? Qui posait des questions sur le coût de la vie? C’est très révélateur.

Les travaux réguliers de l’Assemblée nationale du Québec reprendront le 12 septembre.