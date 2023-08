La tournée Eras de Taylor Swift sera dans les salles de cinéma en octobre

La tournée Eras de Taylor Swift sera présentée sur grand écran cet automne. La chanteuse américaine a annoncé jeudi que le film-concert Taylor Swift – The Eras Tour sortirait dans les cinémas nord-américains le 13 octobre.

Au Canada, le film d'une durée de 2 h 45 sera projeté dans les succursales de Cineplex Odeon. Il sera présenté les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Les billets, qui sont plus chers que ceux des autres films, sont déjà en vente sur le site du géant du cinéma.

Sur les réseaux sociaux, Taylor Swift a déclaré que cette tournée était l'expérience la plus significative et la plus électrique de [sa] vie jusqu'à présent . Elle dit être ravie que la tournée puisse être portée à l'écran.

Après avoir boudé le Canada pour la première partie de la tournée Eras, Taylor Swift a annoncé au début du mois six concerts à Toronto en novembre 2024.

Plusieurs personnalités, dont le premier ministre Justin Trudeau, avaient invité la mégavedette à s'arrêter au Canada.

Avec les informations de Associated Press