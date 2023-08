Une étude de l'IRIS évalue qu'il en coûterait 1,7 milliard de dollars par année à Québec pour offrir un repas gratuit par jour à tous les élèves du réseau scolaire public québécois. Un programme qui bénéficierait aux enfants, mais aussi à l'économie québécoise, plaide la chercheuse Anne Plourde.

Dans cette étude publiée jeudi et intitulée Un programme universel d'alimentation scolaire pour le Québec, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) affirme que le Canada est le seul pays du G7, et l'un des seuls pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), à ne pas avoir de programme national d'alimentation à l'école.

L’étude de l’IRIS (Nouvelle fenêtre) affirme que seulement 12 % des enfants du primaire au Canada bénéficient d’un programme d’alimentation scolaire, contre 61 % dans la moyenne des pays à revenu élevé.

Quant au Québec, bien que diverses initiatives aient cours (telles que le Club des petits-déjeuners ou la Cantine pour tous), elles consistent en une aide alimentaire dont l'accès reste largement inégal d'une école à l'autre , explique Anne Plourde, auteure de l'étude.

De plus, écrit la chercheuse de l' IRIS , ces mesures sont aussi nettement sous-financées et, pour cette raison, ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs pourtant limités .

Quand on tente de cibler les élèves les plus défavorisés, on n'arrive généralement pas à bien rejoindre tous les enfants, les enfants qui ont les besoins les plus grands , a expliqué Anne Plourde, en entrevue sur ICI Première.

La chercheuse pointe du doigt la stigmatisation associée à ce type d'aide. Divers intervenants sur le terrain lui ont affirmé que certaines familles, qui en ont pourtant besoin, s'empêchent de participer aux programmes d'aide alimentaire existants en raison de leur association directe avec la pauvreté .

La chercheuse de l' IRIS propose de réduire les versements de Québec au Fonds des générations pour financer un tel programme universel d'alimentation en milieu scolaire.

Le Fonds des générations est voué exclusivement au remboursement de la dette du Québec. Dans son budget 2022-2023, le ministre des Finances Eric Girard a déclaré qu'il s'établira à 19,1 milliards de dollars.

Pour l'année 2023-2024, Québec a prévu d'y verser 3,9 G$.

L' IRIS dit avoir calculé combien il en coûterait aux écoles pour offrir le repas du midi, ou, si elles le préfèrent, deux collations et un petit-déjeuner. Le budget évalué à 1,7 G$ inclut également le coût de l’encadrement des enfants du primaire par des professionnels du service de garde scolaire.

Ouvrir en mode plein écran L'IRIS affirme que le Québec se compare avantageusement aux autres provinces canadiennes en matière d'insécurité alimentaire. Malgré tout, cela demeure un problème majeur et les politiques instaurées par le gouvernement du Québec dans ce domaine « peinent à se traduire en progrès réels et pérennes ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Québec dit non

Mais le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, affirme que d'injecter 1,7 G$ pour offrir chaque jour un repas gratuit aux écoliers n'est pas envisagé .

En mêlée de presse, jeudi, M. Drainville a fait valoir que, depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a fait passer le financement de l'aide alimentaire dans les écoles de quelque 9 millions de dollars à plus de 50 millions de dollars, dont une subvention de 13 M$ au Club des petits-déjeuners.

Il a aussi rappelé que son prédécesseur, Jean-François Roberge, avait élargi l'aide alimentaire à l'ensemble des élèves plutôt qu'aux seuls élèves issus de milieux défavorisés.

L'objectif, c'est de continuer à augmenter l'investissement dans l'aide alimentaire aux écoles.

Avec l'augmentation du coût de la vie, le gouvernement du Québec est bien conscient que c'est difficile pour certaines familles, a-t-il assuré.

Des bénéfices pour l'ensemble de la société

Maëlle Brouillette, coordonnatrice du Chantier pour un programme d'alimentation scolaire universel au Québec (PASUQ), rappelle l'évidence : des enfants ayant le ventre vide ont moins la capacité d'apprendre . Un fait illustré par différentes études, a-t-elle affirmé en entrevue à Tout un matin sur ICI Première, jeudi. Et cette insécurité alimentaire compromet à long terme à la santé publique dans son ensemble, dit-elle.

Lorsqu'ils sont nourris à l'école, les enfants se voient inculquer de saines habitudes alimentaires, explique Mme Brouillette, notamment lorsqu'on inclut un volet de littératie alimentaire. Par-dessus le marché, lorsque l'approvisionnement local est favorisé dans le cadre de ces programmes, les producteurs, distributeurs et transformateurs en alimentation en bénéficient, dit-elle.

Maëlle Brouillette est par ailleurs d'avis qu'un programme d'alimentation scolaire doit être destiné à tous les enfants, quel que soit le milieu socioéconomique dont ils sont issus.

Ce n'est pas parce que tu as les moyens de faire un lunch que ça veut dire que le lunch de l'enfant sera équilibré, ou que son petit-déjeuner sera équilibré , affirme-t-elle. Nombreux sont les parents qui doivent aller vite le matin pour amener leur progéniture à l'école.

Il faut assurer un standard pour tous les enfants et permettre cette égalité de chance là.

Ouvrir en mode plein écran Un des plus gros programmes d’alimentation scolaire au monde est celui du Brésil, qui nourrit gratuitement plus de 43 millions d’enfants chaque jour durant l’année scolaire, dans le système public. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Grandir tout en ayant faim

S'appuyant sur des données de Statistique Québec datant de 2022, le PASUQ affirme qu'un million d'enfants fréquentent les 2387 écoles publiques de la province. Plus d'un enfant sur cinq vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire.

L'an dernier, l'émission L'Épicerie citait le bilan 2017 de l’ UNICEF sur le bien-être des enfants, dans lequel le Canada se classait au 25e rang sur 41 pays en matière de sécurité alimentaire pour les enfants.

En 2017-2018, plus de 1,2 million d'enfants au pays avaient vécu de l’insécurité alimentaire, selon Statistique Canada. Une situation que la pandémie de coronavirus n'a certes pas rétablie.

Avec les informations de Julie Marceau et d'Éric Plouffe