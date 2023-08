La demande pour l’examen de conduite augmente et l’attente s’allonge en Nouvelle-Écosse

La croissance de la population en Nouvelle-Écosse entraîne une hausse de la demande et une plus longue attente pour passer l’examen de conduite automobile.

Nyasha Sadlow, 25 ans, une étudiante originaire de Trinité-et-Tobago, a fait ses cours de conduite cet été, mais elle a été déçue quand l’agence provinciale Accès Nouvelle-Écosse lui a appris que la période d’attente pour subir l’examen était estimée à environ cinq mois.

C’était choquant , affirme Mme Sadlow.

La province comptait à la fin de 2022 environ 69 000 détenteurs d’un permis de conduire de classe 5 de plus que dix ans plus tôt, en 2012. En tout, plus de 700 000 personnes en Nouvelle-Écosse ont ce permis de conduire à l’heure actuelle.

Tout nouveau conducteur a d’abord un permis d’apprenti pendant 12 mois avant de pouvoir passer l’examen de conduite. La période est réduite à neuf mois dans le cas des personnes qui ont réussi un cours de conduite reconnu par les autorités.

Étant donné la longueur actuelle de l’attente, Mme Sadlow se demande si le cours de conduite en valait la peine. À part apprendre le Code de la route, cela n'avait aucun sens , dit-elle.

Il n’a pas été possible d’obtenir des explications d’Accès Nouvelle-Écosse.

Les écoles de conduite débordent

Les écoles de conduite automobile dans la région d’Halifax n’arrivent pas à répondre à la demande.

Nous devons refuser des gens , déplore Zach Collett, gestionnaire de l’école de conduite McKenna.

Zach Collett et d’autres moniteurs de conduite ont remarqué une hausse importante de la demande lorsque les autorités ont levé les mesures sanitaires liées à la COVID-19. L’école McKenna formait alors 130 nouveaux conducteurs par mois.

Ouvrir en mode plein écran Nyasha Sadlow (ci-dessus en compagnie de son ami) a toutefois pu obtenir un rendez-vous pour le début de septembre. Photo : Radio-Canada / Mark Crosby

Selon Stephen Pitman, moniteur et dirigeant de l’école de conduite Inclusive, les immigrants sont la plus grande source de la demande. C’est merveilleux. Cela nous donne beaucoup de clients, souligne-t-il.

M. Pitman se demande toutefois si les autorités provinciales ont bien planifié la croissance de la population. C’est comme si on présumait que toutes ces personnes qui s’établissent dans le pays n’allaient pas conduire. Bien sûr qu’elles conduisent. Cela fait partie de la vie au Canada , dit-il.

Pour plus d’autonomie

Nyasha Sadlow fréquente Dartmouth et Pictou. Les déplacements en Nouvelle-Écosse sont difficiles sans permis de conduire, explique-t-elle. Elle a hâte d'avoir le sien pour être plus autonome. Cela crée beaucoup plus d’occasions.

Mme Sadlow dit avoir communiqué avec Accès Nouvelle-Écosse chaque jour pendant presque deux mois dans l’espoir qu’une annulation lui permettrait de subir son examen plus tôt. Je me sentais mal pour les employés. Je suis presque certaine qu’ils pouvaient reconnaître mon accent , dit-elle.

Mais sa démarche a porté ses fruits. Elle a un rendez-vous la semaine prochaine à Windsor.