Les accusations portées contre Jeremy MacKenzie en Saskatchewan ont été suspendues

Les accusations portées en Saskatchewan contre le chef du mouvement d’extrême droite Diagolon, Jeremy MacKenzie, ont été suspendues la semaine dernière.

L'année dernière, des accusations avaient été portées contre Jeremy MacKenzie pour agression, pour avoir braqué une arme à feu, pour l'utilisation d'un dispositif prohibé d’une manière négligente et pour méfait en lien à un incident survenu en 2021, près de Viscount, une communauté située à environ 75 km au sud-est de Saskatoon.

Le fondateur du groupe en ligne Diagolon a été arrêté en septembre 2022 à son domicile de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, en vertu d'un mandat d’arrestation pancanadien. Il a été transporté à Saskatoon avant d'être libéré sous caution en novembre 2022.

Dans une déclaration adressée à CBC /Radio-Canada, le ministère de la Justice de la Saskatchewan explique qu'une poursuite ne peut être menée que dans des cas où il existe une perspective raisonnable de condamnation ou quand il est dans l'intérêt public d'utiliser le système de justice pénale pour traiter l'affaire.

Cependant, le ministère souligne qu'un changement de circonstances peut obliger le procureur à réévaluer cette norme.

Le procureur de la Couronne estime que la situation dans cette affaire a changé au point qu'il n'était plus approprié de poursuivre les accusations contre Jeremy MacKenzie et que la résolution la plus juste est que ce dernier signe un engagement à ne pas troubler l'ordre public.

Dans un rapport de la Chambre des communes publié en juin 2022, le mouvement Diagolon a été qualifié comme étant une organisation extrémiste et violente.

[Diagolon] est composé d'anciens membres des Forces armées canadiennes, d'individus ayant reçu un véritable entraînement au combat, dotés de réelles capacités et qui se sont de plus en plus radicalisés, en particulier à cause de la COVID-19 , précise le rapport, citant les propos du professeur de sécurité publique au Seneca College, Mubin Shaikh.

Ce dernier estime que Diagolon est l'un des groupes qui constituent une menace réelle et importante pour la sécurité publique au Canada .

Selon le rapport, il existe également des liens entre Diagolon et les extrémistes arrêtés au poste frontalier de Coutts, en Alberta, lors du convoi de camionneurs de février 2022.

Un train d’accusations en Nouvelle-Écosse

Le Service des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse a confirmé qu'une accusation à l'encontre de M. MacKenzie concernant l'utilisation d'une arme à feu de manière négligente a été rejetée le 24 juillet et que ce dernier a reçu un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de la common law.

Néanmoins, le chef du mouvement d’extrême droite Diagolon fait toujours face à 12 accusations liées à des armes à feu dans le cadre d'un incident survenu le 26 janvier 2022 à Pictou, en Nouvelle-Écosse.

Cette affaire doit faire l'objet d'un choix ou d'un plaidoyer le 7 septembre à la Cour suprême de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

Jeremy MacKenzie fait également face à quatre autres accusations de méfait, de harcèlement criminel et d'intimidation à l'encontre d'un professionnel de la santé en Nouvelle-Écosse.

Ces accusations découlent d'une manifestation anti-masque organisée en mars 2022 devant le domicile du médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang.

Jeremy MacKenzie et son co-accusé dans cette affaire Morgan May Guptil doivent se présenter à nouveau devant la Cour provinciale de Dartmouth le 3 octobre pour un rapport sur l'état dans cette affaire.

Avec les informations d’Alexander Quon