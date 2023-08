La Division scolaire Louis-Riel se rencontrera en ligne par crainte de perturbations

Le conseil d’administration de la Division scolaire Louis-Riel (DSLR), à Winnipeg, tiendra sa première rencontre de l’année scolaire en ligne afin d’éviter de nouvelles perturbations causées par la suspension de la commissaire Francine Champagne.

Dans un courriel envoyé à la communauté, la Commission scolaire explique vouloir désamorcer les tensions en vue de la rencontre du 5 septembre.

Nous avons le devoir d'éviter d'exposer nos élèves, nos familles et notre personnel aux comportements agressifs et menaçants, y compris aux remarques homophobes, transphobes et racistes formulées par certains participants à la réunion [du 20 juin] , indique le communiqué de la division.

En juin dernier, des personnes avaient perturbé la dernière rencontre du conseil d’administration pour protester contre leur décision de suspendre la commissaire Francine Champagne.

Cette dernière aurait publié des propos homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux pour lesquels elle a été suspendue sans salaire durant trois mois, en juin dernier.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante le contenu des propos de Francine Champagne.

Une manifestation et une contre-manifestation se préparaient

La Commission scolaire dit avoir envoyé des lettres, la semaine dernière, pour interdire aux personnes ayant perturbé la dernière réunion de se présenter à la nouvelle rencontre du 5 septembre.

Cette décision aurait entraîné une hausse des publications sur les réseaux sociaux, notamment au sujet d’une manifestation et d’une contre-manifestation lors de notre prochaine rencontre , note la Commission.

Nous avons pris une décision en groupe lors d’une discussion sur la sécurité et du bien-être de notre communauté.

La présidente du conseil d’administration de la DSLR , Sandy Nemeth, affirme que la rencontre de septembre aura lieu dans leur bureau qui se trouve au chemin St Mary’s, afin d’éviter des perturbations dans des quartiers plus résidentiels.

Nous n'avons aucun intérêt à perturber davantage une communauté , a-t-elle déclaré à CBC/Radio-Canada.

Sandy Nemeth ajoute qu’elle sera présente en personne pour animer la réunion, ainsi que le directeur de la DSLR , Christian Michalik. Les autres participants, y compris le public et les autres membres du conseil, pourront se joindre à la réunion en ligne.

Le conseil discutera de certains points de l'ordre du jour qu'il n'a pas pu aborder lors de sa dernière réunion et abordera aussi de nouveaux sujets, comme la modification de son règlement intérieur qui impose la participation du public aux réunions.

Nous nous sommes engagés à ne pas donner l'occasion à des individus de dénigrer des personnes, de dire des faussetés et des informations erronées , indique Sandy Nemeth.

L’ordre du jour sera publié sur le site de la DSLR le 1er septembre.

Francine Champagne ne sera pas présente pour sa part à la réunion, mais elle sera de retour à son poste le 6 septembre.

Avec des informations de Susan Magas.