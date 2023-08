Le projet de coopérative d’alimentation de Saint-David-de-Falardeau retardé

Le projet de coopérative d’alimentation à Saint-David-de-Falardeau, évalué à 4,2 millions de dollars, ne verra pas le jour avant l’été 2024.

Les responsables de la coopérative ont récemment appris que leur demande de subvention auprès du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) a été refusée.

Cette décision retardera l’aboutissement donc du projet bien que deux bannières se soient montrées intéressées à s’y affilier.

L'acceptation du projet aurait permis à la coopérative d’obtenir une subvention de 500 000 $.

Les seules raisons qu’on nous a données, c’est qu’il y avait beaucoup de demandes et que ça dépassait l’enveloppe budgétaire , a répondu le trésorier de la coopérative d’alimentation de Saint-David-de-Falardeau, Jimmy Houde, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

La construction du nouveau bâtiment de l’épicerie sur un terrain à l’entrée de la municipalité ne débutera pas avant le printemps prochain.

Initialement, c'est à ce moment que la nouvelle épicerie devait ouvrir ses portes.

Épicerie fermée depuis près d'un an

La municipalité est sans épicerie depuis la fermeture de l’Intermarché en novembre 2022. Depuis, les citoyens doivent se rabattre sur le dépanneur pour se procurer des aliments ou faire leur épicerie dans une municipalité voisine.

L’absence de subvention du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif oblige la coopérative à revoir ses sources de financement.

On est encore à la recherche de financement avec d’autres sources de subventions. Il y a quand même des gens qui ont manifesté des intérêts pour participer financièrement au projet. On travaille le projet. On a plus de 500 personnes qui sont déjà membres de la coopérative, alors ça va quand même bien , a expliqué Jimmy Houde.

La coopérative a également interpellé la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, ainsi que le député de Dubuc, François Tremblay, dans ce dossier.

Une rencontre doit d'ailleurs avoir lieu en septembre pour analyser la suite des choses.

Jimmy Houde ne craint pas que le temps soit un facteur dissuasif pour mener à terme le projet de marché d’alimentation.