La météo interrompt le retour des travailleurs essentiels à Yellowknife

L’Organisation de gestion des urgences des Territoires du Nord-Ouest a ordonné la suspension du retour de la plupart des travailleurs essentiels à Yellowknife parce que des vents violents risquent d'accélérer les incendies le long de la route 1.

Dans sa dernière mise à jour (Nouvelle fenêtre), le gouvernement ténois souligne que la route 1 est actuellement ouverte aux déplacements essentiels, « mais pourrait fermer sans préavis en raison de la mauvaise visibilité ». Il prévoit également que la route 1 sera fermée du vendredi 1er septembre au dimanche 3 septembre.

Toutefois, le gouvernement soutient que le feu situé à l’extérieur de Yellowknife demeure contenu et que le risque lié aux feux pour la collectivité même a diminué .

Cette pause dans le retour du personnel essentiel est directement liée aux risques relatifs aux feux de forêt associés au retour par la route.

L'agent d’information sur les incendies Mike Westwick, affirme que les feux qui font rage des deux côtés de la frontière avec l’Alberta posent un défi le long de la route 1.

Publicité

Il ajoute qu’un incendie dans la région de Cameron Hills, près de la frontière de l’Alberta, est de la plus grande préoccupation .

Des vents pouvant atteindre 35 kilomètres à l’heure et des rafales soutenues pouvant atteindre 50 kilomètres à l’heure sont attendus dans la région. Cela va déplacer des feux qui sont actuellement très actifs dans la région , explique Mike Westwick. C’est la réalité avec les conditions météorologique et c’est pourquoi la décision a été prise.