Plus de six mois après une explosion dévastatrice dans le quartier d’Orléans, à Ottawa, plusieurs propriétaires attendent toujours que les entrepreneurs terminent les réparations.

Des propriétaires ont mentionné à CBC toujours attendre que leurs demandes d’indemnisation soient traitées, ou encore que les entrepreneurs terminent leurs travaux.

Luc Tousignant est le propriétaire de deux maisons en rangée dans le complexe Minto. Elles ont subi des dommages importants lors de l’explosion, surtout le mur à l’arrière .

Ouvrir en mode plein écran Luc Tousignant dans l'une des deux maisons qu'il achetées pour ses filles. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Ses filles avaient emménagé dans un logement quelques jours avant l’explosion du 13 février. Jusqu’à présent, elles n’ont pas pu y revenir. En attendant, elles louent un logement ailleurs, le temps que les entrepreneurs terminent leurs travaux.

Nous devons maintenant inspecter toute la maison pour voir ce qui s'est passé. Tout va bien, mais c’est long.

0:37 Extrait de deux vidéos de surveillance qui montre l'explosion survenue à Ottawa.

L'assurance couvre toutes les réparations et M. Tousignant espère que ses filles pourront réintégrer les lieux d'ici Noël.

Lobsang Dsewang et sa femme devaient emménager dans le quartier au début du mois d'août.

Mais après que leur maison a été endommagée par l'explosion de février, la date de leur emménagement a été repoussée à cette semaine.

Nous vivions à proximité et nous avons entendu l'explosion. Lorsque nous avons regardé les nouvelles, nous avons vu que l'explosion s'était produite dans le quartier de Minto , a dit M. Dsewang.

Ouvrir en mode plein écran Lobsang Dsewang et son épouse ont emménagé cette semaine dans leur maison d'Avalon Vista. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il précise que la maison a subi quelques dégâts , mais qu'elle a été réparée en quelques mois.

CBC a contacté Minto Communities pour obtenir des informations sur l'état d'avancement des travaux dans toutes les maisons touchées par l'explosion, mais n'a pas reçu de réponse.

Rappel des faits

Une boule de feu s’est élevée, le matin du 13 février, dans le ciel matinal du lotissement Avalon Vista de Minto Communities après qu’une conduite de gaz se soit enflammée.

Un homme d’Ottawa, Kody Troy Crosby, a été arrêté et accusé quelques semaines plus tard. Il a également été possible d’apprendre qu’il était déjà accusé d’entrée par effraction sur un autre chantier.

La police reproche à M. Crosby de s’être introduit dans deux maisons de Blossom Pass la nuit précédente, d’avoir enlevé les chauffe-eau et d’avoir laissé la conduite de gaz naturel ouverte.

Il devrait d’ailleurs plaider coupable, jeudi, à Ottawa. Son avocate, Natasha Calvinho, a mentionné qu’une audience de détermination de la peine suivra.

Ouvrir en mode plein écran Des employés du Service des incendies d'Ottawa à l'œuvre sur la scène de l'explosion. Photo : The Canadian Press / Spencer Colby

L'explosion a blessé quatre ouvriers de la construction en plus de raser un complexe de quatre maisons inhabitées toujours en construction. Dans les jours qui ont suivi, un certain nombre d’autres maisons ont été jugées dangereuses, et ont donc été rasées.

Toutes ces maisons sont de nouveau en construction. Certaines sont même en cours d'achèvement.