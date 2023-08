Le gouvernement Legault sommé de déposer sa stratégie de protection du caribou

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) appelle le gouvernement Legault à déposer le plus rapidement possible sa stratégie provinciale pour la protection du caribou forestier.

L'organisme déplore le retard et la levée de la date butoir pour le dépôt de ce plan qui est attendu depuis plusieurs mois et qui devait initialement être présenté en juin dernier.

Le gouvernement fédéral autorise ce retard en raison des nombreux feux de forêt qui ont touché le Québec cet été et du fait que l'analyse de la possibilité forestière se poursuit à la suite de ces incendies.

Or, SNAP Québec soutient que les feux ont touché moins de 5 % des zones visées par la stratégie du caribou et dénonce l'inaction de Québec.

La SNAP Québec espère qu’un éventuel plan d’aide gouvernemental pour faire face aux feux de forêts ciblera davantage les communautés actuellement dépendantes de l’industrie forestière, que l’industrie elle-même. Un bon plan d’aide devrait permettre de briser la dépendance de certaines communautés, de diversifier leurs économies et de créer les conditions gagnantes de mise en œuvre de la stratégie caribou , a déclaré le biologiste et directeur général à la SNAP Québec, Alain Branchaud, par voie de communiqué.

Le gouvernement Legault a promis de présenter son plan de protection d’ici la fin de l’année.

Le caribou boréal est annexé à la liste des espèces en péril au Canada depuis 2003 et à la liste des espèces menacées et vulnérables du Québec depuis 2005. Les plus récentes données font état d'une population d'un peu plus de 5000 individus dans la province.