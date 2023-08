La Ville d’Ottawa ne dévoilera pas ses dépenses sur les perturbations du train léger

La Ville d'Ottawa refuse de dire aux contribuables le montant exact qu'ils versent chaque mois aux responsables de l'entretien de la Ligne de la Confédération, invoquant la confidentialité du contrat.

L'entreprise Rideau Transit Maintenance (RTM) est responsable de veiller au bon fonctionnement du système de train léger sur rail dans le cadre d'un contrat de 30 ans d'une valeur d'un milliard de dollars. Ce contrat comprend l'entretien des voies, des gares et du parc de voitures Citadis Spirit d'Alstom, une tâche qu'elle sous-traite au fabricant de trains.

Chaque mois, la Ville verse à la RTM entre 4 et 5 millions de dollars.

Mais lorsque la branche du Rideau Transit Group (RTG), un consortium composé d'ACS Infrastructure Canada, de SNC-Lavalin et d'EllisDon, ne fournit pas le niveau de service convenu, la Ville peut refuser de payer.

Ces paiements ont fait l'objet de discussions lors de la panne totale de 21 jours cet été, qui a forcé OC Transpo à renforcer son service de bus en annulant des itinéraires périphériques et en payant les heures supplémentaires des chauffeurs. Ceci à un moment où l'agence continue de lutter contre une pénurie de personnel, un déficit de plusieurs millions de dollars et l'insatisfaction de la clientèle.

La directrice générale des services de transport de la Ville, Renée Amilcar, a donné des garanties directes lors d'un point de presse le 24 juillet.

Je tiens à assurer aux clients que nous ne payons pas la RTG lorsque celle-ci ne fournit pas le service , a-t-elle déclaré.

La réalité n'est cependant pas aussi simple.

Le règlement complique les choses

Depuis le lancement du système en 2019, le service du train léger a connu de nombreuses perturbations et fermetures. Il a connu des problèmes liés aux conditions météorologiques, à l'infrastructure, aux trains et à l'entretien, sans oublier le problème de roulement dont la réparation prendra encore jusqu'à trois ans.

Le patron d'OC Transpo de l'époque, John Manconi, avait déclaré aux journalistes deux mois après le lancement que la Ville ne verserait pas un dollar à la RTM tant que les problèmes n'auraient pas été résolus, une déclaration qui s'est rapidement révélée fausse.

Un train léger isolé sur la ligne de la Confédération à Ottawa, le 14 août 2023. La ligne de tramway a été rouverte avec des trains simples au lieu des trains doubles habituels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le système de paiement a été conçu pour inciter le consortium à fournir un niveau de service élevé et pour servir de méthode principale afin de respecter les obligations de maintenance, selon le rapport final de l'enquête publique de l'année dernière.

Mais le fait de retenir les paiements pendant des mois n'a guère permis d'améliorer le service, et un responsable de RTG a déclaré à l'enquête que le consortium n'avait aucun bâton pour forcer Alstom à s'améliorer.

La Ville a ensuite déposé deux mises en demeure alléguant que RTG ne respectait pas ses obligations : d'abord pour le lancement, puis pour le déraillement d'août 2021 .

La Ville a finalement accepté de rembourser des millions de dollars de paiements retenus, bien que tous les détails financiers du règlement restent entourés de secret.

On ne sait pas non plus si la Ville a modifié les paramètres qu'elle utilise pour évaluer les performances de la ligne de la Confédération.

L'avenir financier du train léger

Le 8 août, CBC avait demandé les détails du montant que la Ville a déboursé pour le service chaque mois cette année, y compris en avril, lorsque la pluie verglaçante a interrompu les trains sur la ligne pendant deux jours.

Non seulement les paiements effectués avant l'accord avec RTG resteront confidentiels, a répondu l'avocat de la Ville, David White, le 21 août, dans un courriel, précisant qu’il en sera de même pour les détails concernant les sommes versées depuis lors.

La divulgation des détails mensuels, a-t-il écrit, pourrait entraîner la divulgation d'informations protégées par les dispositions de confidentialité de l'accord de projet en général .

M. White a ajouté qu'un récapitulatif annuel serait éventuellement présenté au conseil et à la commission.

Depuis le lancement du système en2019, le service du train léger a connu de nombreuses perturbations et fermetures. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Bien que le service de bout en bout ait été rétabli, OC Transpo dépend toujours de trains à une seule voiture, et cela pourrait durer longtemps. Mme Amilcar a déclaré à CBC que la Ville ne paierait pas la totalité des frais d'entretien pour cette période, mais qu’on ne sait pas exactement quelles seront les économies réalisées.

En ce qui concerne le contrat de 30 ans, le règlement a effectivement verrouillé l'avenir de la Ville avec RTM . Mais une nouvelle mise en demeure pourrait changer la donne.

Le conseiller Shawn Menard a évoqué cette option le 9 août, lorsque Mme Amilcar a informé les conseillers de la dernière fermeture.

De toute évidence, nous avons de nouveau eu des problèmes de perturbation importants. Va-t-il y avoir une mise en demeure de l'opérateur et du fabricant du système? , s’est-il questionné.

Et Renée Amilcar de répondre : pour l'instant, nous travaillons ensemble. Nous travaillons très bien ensemble. Et nous nous disputerons plus tard.