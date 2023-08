Les militants libéraux ont certainement de quoi être découragés. Alors qu’elle devait permettre au parti de se réinventer et de susciter de nouvelles adhésions, la course à la direction qui s’annonce a jusqu’ici donné lieu à une série de renoncements.

Il faudra bien sûr attendre de voir la campagne prendre son envol avant de tirer des conclusions, mais la situation actuelle n’a rien de rassurant. Pressé par certains membres de son caucus de préciser ses intentions, Marc Tanguay a finalement ajouté mercredi son nom à la liste de ceux qui passeront leur tour – à l’image des Pierre Moreau, André Fortin et Monsef Derradji qui avaient déjà écarté l’idée de se lancer.

Si les intentions de vote ne contribuent certes pas à susciter des vocations – seuls 12 % des répondants ont indiqué qu’ils voteraient pour le PLQ , dans le dernier sondage Léger* –, le peu d’intérêt des candidats pressentis à faire le saut renforce aussi l’image d’un parti à la dérive. Moins on s'intéresse à la course, moins la course est intéressante. L’un alimente l’autre, créant un cercle vicieux.

Le pire serait sans doute une réédition des événements de 2019 et de 2020. On espérait à l’époque un vaste brassage d’idées, mais le poste de chef libéral n’a pas suscité l’engouement attendu. Le recrutement de candidats a été beaucoup plus difficile que prévu. Après avoir été attiré de peine et de misère dans l’arène, Alexandre Cusson a fini par se désister. Dominique Anglade a été couronnée au terme d’une course qui n’a jamais eu lieu, avec les résultats que l’on connaît.

Tout n’est pas perdu bien sûr. Élu pour la première fois il n’y a pas encore un an, Frédéric Beauchemin soupèse actuellement ses appuis, mais le député de Marguerite-Bourgeoys aura fort à faire pour combler son manque de notoriété. D’autres noms circulent également.

Ouvrir en mode plein écran Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, ne ferme pas la porte à une candidature à la direction du PLQ. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Si la candidature du député fédéral Joël Lightbound semble possible, celle du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, relève pour l’instant du fantasme. Occupé à conclure des ententes avec les grandes multinationales de ce monde, le ministre n’a pas montré son intérêt jusqu’ici.

De tous les noms soumis à l’appréciation des électeurs dans le dernier sondage*, c’est celui de Marwah Rizqy qui retient le plus l’attention. En fait, avec 11 % d’appuis, la députée de Saint-Laurent est la seule qui réussit à obtenir un soutien dans les deux chiffres auprès de l’électorat. C’est aussi une des rares de son groupe parlementaire qui soit parvenue à véritablement s’illustrer grâce à ses interventions à l’Assemblée nationale.

L’ennui, c’est qu’encore il y a quelques jours, la principale intéressée était catégorique. La seule course que je fais, c’est une course fécondation in vitro [...] J’ai fermé complètement la porte à la course à la chefferie , a-t-elle répété, pas plus tard que vendredi dernier.

Au-delà des décisions personnelles de chacun, le parti semble surtout avoir du mal à mettre au jeu de nouvelles idées ou une nouvelle approche. Un groupe de travail a certes été créé pour réfléchir à ces questions, mais à part quelques lettres ouvertes dans les journaux, on ne peut pas dire que les militants prennent beaucoup d’initiatives pour orienter la suite des choses.

L’exemple du PQ

On a beaucoup comparé la situation actuelle du PLQ à celle du Parti québécois (PQ) d’il y a quelques années. Mais même au plus bas dans les sondages, le PQ a toujours réussi à organiser des courses à la direction qui ont su retenir l’intérêt.

Après la dégelée de 2014, les Pierre Karl Péladeau, Alexandre Cloutier, Martine Ouellet, Bernard Drainville et Pierre Céré n’avaient pas hésité longtemps à entrer dans la danse. Autour d’eux, les militants s’étaient mobilisés, alimentant débats et controverses.

Le scénario s’était reproduit en 2016, avec une course passablement animée qui avait vu Jean-François Lisée coiffer au poteau Alexandre Cloutier. Martine Ouellet et un certain Paul St-Pierre Plamondon complétaient la liste des candidats. Véronique Hivon avait dû se désister sur les conseils de son médecin.

Et même relégué au rang de troisième groupe d’opposition, au beau milieu d’une pandémie, le PQ avait réussi à rassembler, en 2020, une brochette de candidats de qualité, dont un ancien ministre (Sylvain Gaudreault), un humoriste plus populaire que bien des élus (Guy Nantel) et un auteur reconnu dans son milieu (le regretté Frédéric Bastien). Paul St-Pierre Plamondon avait finalement remporté la partie, non sans avoir préalablement dû faire sa place dans des débats où étaient représentés les principaux courants idéologiques de son parti.

Les cultures internes du Parti libéral et du Parti québécois sont certes bien différentes. Le fait que les membres du PLQ aient autant de difficulté à se mobiliser pour provoquer des débats et susciter des candidatures est tout de même ce qu’il y a de plus inquiétant à long terme pour le parti.

* Le sondage Léger dont il est question ici a été réalisé en ligne pour le compte des médias de Québecor du 18 au 21 août auprès de 1036 Québécois.