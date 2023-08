Le résultat du vote pour la convention collective des enseignants s’annonce serré

Les enseignants du Nouveau-Brunswick attendent de pied ferme l’occasion de voter à la mi-septembre sur l'entente de principe conclue cet été par leur syndicat et le gouvernement quant à leur prochaine convention collective.

Le sujet était sur toutes les lèvres durant le congrès annuel de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick, qui s’est déroulé cette semaine à Caraquet.

Ça jase beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont contre. Il y en a beaucoup qui sont pour. C’est 50-50. On va voir quand le vote sera fait. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être rejeté? On est encore dans l’incertitude un peu , explique l’enseignant Wayne Ferguson, de l’école François-Xavier-Daigle à Allardville.

Ouvrir en mode plein écran Il est difficile de prédire le résultat du vote, selon l’enseignant Wayne Ferguson. Photo : Radio-Canada

La Fédération des enseignants et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont conclu en juillet une entente de principe en vue de la prochaine convention collective. La menace d’une grève semblait s'estomper, du moins, jusqu'au vote de ratification qui aura lieu les 12 et 13 septembre.

Là où le bât blesse

Les enseignants réclament de meilleurs salaires, mais aussi de meilleures conditions de travail.

C'est vraiment les conditions de travail que l’on visait. C’est sûr et certain qu’au niveau salarial, on est quand même au-dessous de ce qu’on devrait avoir , estime M. Ferguson.

C’est un peu des deux. Avec le coût de la vie qui n’arrête pas d’augmenter, mais aussi les conditions de travail. Il y a beaucoup plus de travail qu’auparavant , ajoute l’enseignant Léopold LeBouthillier, de l’école René-Chouinard à Lagacéville.

Ouvrir en mode plein écran L'enseignant Léopold LeBouthillier déplore l'augmentation de la charge de travail. Photo : Radio-Canada

Les enseignants dénoncent également un manque de considération lors de certaines prises de décisions en haut lieu.

Là, tu parles à une spécialiste de la musique qui enseigne d'autres matières dans les écoles. Ça, c’est toujours délicat parce que moi, je ne me sens pas souvent outillée pour faire ça et on le fait pareil , explique Nadia Hickey LeBouthillier, enseignante de musique au District scolaire francophone Nord-Est.

Ouvrir en mode plein écran L'enseignante de musique Nadia Hickey LeBouthillier (à gauche) se sent mal outillée pour enseigner les autres matières que l'employeur lui confie. Photo : Radio-Canada

Sensibiliser tous les enseignants aux enjeux du vote

Les organisations syndicales provinciales font des efforts pour conscientiser leurs membres aux enjeux du vote.

L’équipe de la Fédération, avec des gens des deux associations professionnelles, entame une tournée provinciale. Donc, il va y avoir, dans les deux prochaines semaines des présentations dans chaque cercle francophone, chaque branch de la NBTA , indique Stéphanie Babineau, présidente de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Babineau est la présidente de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Près de 15 000 enseignants réclamaient au printemps dernier de meilleures conditions de travail aux quatre coins de la province. Ils vont déterminer au cours des prochaines semaines s’ils retourneront dans la rue afin de se faire entendre.

D’après un reportage de Mario Mercier