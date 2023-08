La PDG d’Hydro T.-N.-L. veut étudier toutes les options, incluant une centrale au mazout

Le PDG d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, Jennifer Williams, indique que la construction d’une nouvelle centrale thermique au mazout n’est qu’une des options à l’étude pour éponger la demande croissante en électricité dans la province.

Radio-Canada a rapporté mercredi que la société de la Couronne songe à construire une nouvelle turbine à combustion dans la péninsule d’Avalon, un projet de jusqu'à 450 mégawatts qui risquerait de nuire aux ambitions climatiques du gouvernement provincial.

Jennifer Williams explique qu’une vingtaine d’études est en cours et que la société de la Couronne a l’obligation d’évaluer toutes les options viables.

Ça ne veut pas dire que c'est la solution qu'on souhaite [...] Il faut analyser tout ce qui est possible et viable du point de vu des coûts et de la fiabilité.