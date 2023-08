L’incendie d'un immeuble à Johannesburg, en Afrique du Sud, fait 52 morts

Le bilan de l'incendie qui a dévasté un immeuble de cinq étages jeudi dans le centre de Johannesburg s'élève désormais à 52 morts, a-t-on appris auprès des services de secours de la ville.

Nous avons retrouvé 52 corps et nous avons aussi 43 personnes qui ont subi des blessures légères , a déclaré à une chaîne de télévision locale le porte-parole des services de secours, Robert Mulaudzi. Un premier bilan faisait état d'au moins 20 morts.

Il n'était pas possible de déterminer immédiatement la cause du départ du feu, a souligné M. Mulaudzi. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie, le bâtiment a été évacué et des opérations de recherche des sinistrés ont été lancées.

Des images de camions de pompiers et d'ambulances entourant l'immeuble rouge et noir aux fenêtres noircies tournaient en boucle sur les chaînes locales de télévision.

Plus de détails à venir