L’Alberta à l’honneur à travers la série The Last of Us

Le récent prix remporté par la série télévisée à succès The Last of Us de HBO contribue à accroître la reconnaissance de l’Alberta, où elle a été tournée, en tant que destination de tournage et de production cinématographique.

The Last of Us a remporté le prix de la meilleure localisation pour une série télévisée contemporaine, lors des trophées remis par la Guilde internationale des régisseurs de plateau d'extérieur, en Californie.

La série a été tournée dans près de 180 lieux de l'Alberta.

Cela montre au monde entier que nous pouvons réaliser un projet de la taille et de l'envergure de The Last of Us , se félicite Luke Azevedo, vice-président au sein du Conseil du développement économique de Calgary.

Cela nous permettra également de rester au premier plan pour les studios et les diffuseurs de films lorsqu'ils prendront des décisions sur les meilleurs endroits pour réaliser leurs prochains projets , croit-il.

Ce prix récompense les réalisations des directeurs de tournage et des prospecteurs qui s'efforcent de trouver les décors idéaux pour le cinéma et la télévision.

Son impact va au-delà de l'industrie cinématographique, car il contribue à diversifier l'économie, à créer un espace de représentation et à attirer un large éventail de talents dans la province, estime Luke Azevedo.

Mettre en valeur la province

Nous voulons nous assurer que lorsque ces émissions arrivent dans la région, nous mettons en valeur la province dans son ensemble, dit-il. Plus nous aurons d'impact sur chaque communauté de l'Alberta, mieux ce sera du point de vue de la création d'emplois et pour notre économie.

Le drame adapté d'un jeu vidéo n'était pas le seul à avoir été primé lors de cette soirée. La Commission des films de l'Alberta et le Conseil du développement économique de Calgary ont également remporté le prix du meilleur bureau de cinéma.

Il s'agit d'un clin d'œil à la force de l'industrie et à l'effort de collaboration entre les deux organisations, ainsi qu'entre les villes d'Edmonton et de Calgary.

Le mot clé est croissance, [et] le ciel est la limite de la croissance de ce secteur , soutient Mark Ham, commissaire à l'industrie cinématographique de l'Alberta.

Historiquement, nous avons vu certains de nos diplômés partir à Vancouver ou à Toronto pour d'autres opportunités. Cela n'a plus lieu d'être , souligne-t-il.

HBO a confirmé que la production acclamée reviendrait pour une deuxième saison, mais on ne verra pas les décors des Prairies.

The Last of Us se dirigera vers l'ouest en utilisant les paysages pittoresques de la Colombie-Britannique pour sa prochaine saison.

Avec les informations d’Omar Sherif