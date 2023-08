À la suite de la déclaration du ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, qui soutient que les parents ont le droit d’être informés si leur enfant désire utiliser un nouveau pronom en classe, des activistes et des travailleurs sociaux se prononcent sur ce dossier épineux au pays.

Ma première réaction est simplement d'être vraiment inquiète pour les enfants, car ça pourrait avoir de nombreuses conséquences pour eux , affirme la travailleuse sociale Hannah Bailey.

Elle soutient avoir travaillé dans le passé avec des étudiants transgenres qui ont été expulsés de la maison ou ont été victimes d’abus lorsque leurs parents ont été mis au courant de leur transition de genre.

Le ministre Lecce a déclaré mardi que les parents ont le droit d’être pleinement conscients de ce qui se passe avec leurs enfants à l’école, lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité d’introduire une loi interdisant aux élèves transgenres et non binaires d’utiliser leur pronom préféré en classe sans le consentement de leurs parents.

Le ministre de l’Éducation a toutefois assuré que la sécurité des élèves primera toujours, sans préciser s’il compte présenter un projet de loi ou réviser ses politiques comme l’ont fait ses homologues de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick au cours des derniers mois.

Ouvrir en mode plein écran Stephen Lecce a fait ces déclarations en réponse à une question d'un journaliste. (Image d'archives) Photo : CBC News / Evan Mitsui

L’activiste transgenre Julia Malott se réjouit de cette prise de position de M. Lecce.

Une transition de genre est une décision importante. Même la transition sociale, qui n’implique que le nom et les pronoms, reste une décision importante, estime-t-elle. De le faire derrière le dos des parents, [...] c'est très préoccupant, parce que ça signifie que [les enfants] n’ont pas de soutien familial et psychologique approprié.

Dans un monde idéal, les parents pourraient le savoir et apporter leur soutien, mais comme nous ne pouvons pas toujours garantir que ce sera le cas, [...] nous devons être extrêmement prudents à ce sujet , rétorque Mme Bailey.

Divergence d’opinions sur le rôle des enseignants

Aux dires de Shailagh Keaney, travailleur social, une loi éventuelle pourrait placer des enseignants dans la fâcheuse position de devoir divulguer aux parents d’un élève sa transition de genre tout en sachant que l’étudiant en question s’y oppose.

Iel rappelle que plusieurs jeunes sont plus à l’aise de discuter de certaines questions avec un enseignant qu’avec leurs parents.

En conférence de presse, le ministre Lecce a déclaré que les éducateurs savent quoi faire si le consentement des parents met en jeu la sécurité des élèves.

Mme Malott estime pour sa part que ce n’est pas le rôle des enseignants de devoir gérer ces questions.

En ce sens, elle suggère d’aborder une transition de genre de manière semblable à une allergie sévère.

Les allergies sont un problème de santé sérieux chez certains enfants et les enseignants doivent s'assurer de maintenir un environnement sécuritaire pour ces élèves, illustre-t-elle. Mais [les enseignants] ne sont pas des médecins. Ils ne savent pas comment diagnostiquer les allergies et ils ne peuvent pas déterminer s’ils sont légitimes, alors ils n'assument pas ce rôle.

L’activiste estime ainsi que de ne pas informer les parents pourrait empêcher certains élèves transgenres et non binaires de recevoir le soutien familial et professionnel approprié.

Les travailleurs sociaux interrogés craignent pour leur part les effets d’une éventuelle loi pour les étudiants dont la famille est plutôt source de danger que de soutien.