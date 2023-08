Des feux de forêt demeurent non maîtrisés dans l’intérieur de la Colombie-Britannique

Des incendies de forêt majeurs continuent de brûler de manière incontrôlée dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, où l'on espérait que la pluie les atténuerait dans certaines régions du centre de l'Okanagan et de la Shuswap.

Celui de McDougall Creek, d'une superficie de 126 kilomètres carrés, est un de ces feux qui est par ailleurs rattaché à un ensemble d'incendies ayant détruit ou endommagé près de 190 propriétés.

Bien que les autorités aient déclaré mercredi que des conditions plus fraîches et plus humides avaient contribué à une nuit calme pour le feu, la météo a apporté des vents plus forts, ce qui a incité les responsables des urgences à étendre l'alerte d'évacuation à certaines parties de West Kelowna.

D’après le chef des pompiers de la ville, Jason Brolund, ces vents, combinés à un faible taux d'humidité, étaient une recette pour un comportement accru du feu . Il a indiqué que des pompiers et des équipements supplémentaires étaient déployés dans les zones menacées.

Ce feu de forêt constituera une menace permanente dans la région de Glenrosa pendant un certain temps , a-t-il dit.

Les précipitations de la nuit et celles prévues dans les jours à venir seront utiles, mais elles n'atteindront pas l’incendie , a ajouté M. Brolund, invitant les habitants à rester vigilants.

Près de 490 propriétés dans le centre de l'Okanagan sont toujours sous le coup d'un ordre d'évacuation.

Par ailleurs, les personnes dont les maisons ont été complètement détruites ou endommagées au point d'être inhabitables par l'incendie de forêt sont contactées pour organiser des visites en autobus avec accompagnement afin d'évaluer les dégâts.

Ouvrir en mode plein écran Des points chauds dans le feu de forêt de Lower East Adams Lake à Scotch Creek, en Colombie-Britannique, le 20 août 2023. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Selon le Centre des opérations d'urgence du centre de l'Okanagan, ce processus vise à s'assurer que les personnes qui ont perdu leur maison disposent de l'intimité, du temps et de l'espace nécessaires pour être les premières à voir leur propriété .

Les visites sont proposées avant que les autorités ne lèvent tout autre ordre d'évacuation dans les quartiers ravagés par les incendies, a ajouté le centre.

Au nord, dans la région de Shuswap, la menace de l'incendie de Bush Creek East a entraîné un nouvel ordre d'évacuation pour 14 propriétés dans le secteur de Sorrento, où le feu a déjà détruit ou fortement endommagé près de 170 propriétés.

Il y avait 422 feux de forêt actifs dans l’ensemble de la Colombie-Britannique mercredi soir, dont 198 sont classés comme étant hors de contrôle.