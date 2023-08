La grogne citoyenne était déjà bien installée, voilà qu’une demande d’accès à l’information à la Municipalité de Val-des-Monts vient jeter une douche froide sur le projet de parc industriel actuellement en construction. Le service des incendies de la municipalité n’a pas été consulté au moment de l’octroi du permis à l’entrepreneur.

Radio-Canada a obtenu des échanges entre divers services de la Municipalité qui démontrent que de nombreux éléments relatifs à la sécurité incendie n’ont pas été pris en compte par la direction générale de Val-des-Monts en cours d’élaboration du projet. Ceux-ci ont été obtenus grâce à une demande d’accès à l’information formulée par la résidente Tania Chartrand-Dubois.

Il n’y a pas eu de consultation du service incendie pour l’ensemble du projet du parc industriel, qui, selon mes recherches sommaires, a débuté vers l’année 2020 , peut-on lire dans un courriel rédigé par Éric Clément, directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Val-des-Monts, le 30 juin dernier.

Je ne crois pas que ces commentaires [du Service de sécurité incendie], tous importants, nous ont été partagés (sic) avant l’émission du ou des permis , ajoute André Turcotte, directeur du service de l’environnement et de l’urbanisme de Val-des-Monts.

Au cœur du problème : un bâtiment de plus de 600 mètres carrés actuellement en construction. Selon le Chef de division - Prévention et opérations du Service de sécurité incendie, Sébastien Neveu, ce genre de construction implique des normes à respecter, non seulement au niveau des chemins, mais aussi directement envers le ou les bâtiments en tant que tels , tel qu’il l’écrit dans un courriel daté du 25 juin dernier.

M. Neveu relève notamment être tenu dans l’ignorance des intentions de la Municipalité quant à l’installation de voies d’accès au bâtiment pour les pompiers en cas d’incendie. Il doit y avoir une voie d’accès […] prévue de chaque côté du bâtiment comportant des ouvertures d’accès pour combattre l’incendie , ajoutant qu’il serait pertinent que le service de sécurité incendie soit avisé de cet aspect.

Autre faille : présentement, la borne sèche la plus près est celle sur le chemin de la Caverne à une distance de plus de 3,5 kilomètres , une distance beaucoup trop élevée pour s’approvisionner correctement en eau pour combattre un incendie de bâtiment de plus de 600 mètres carrés.

La municipalité pourrait s’exposer à des poursuites si nous manquons d’eau lors du combat d’un incendie, reconnait M. Neveu.

Un manque de collaboration entre les services

En entrevue avec Radio-Canada, le maire suppléant de Val-des-Monts, François Sylvestre, a reconnu qu'il y a eu un manque de collaboration entre les services lors des premières étapes du projet.

Ouvrir en mode plein écran François Sylvestre, maire suppléant de Val-des-Monts Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Ce dernier assure toutefois que tous les départements municipaux ont maintenant les éléments pour corriger le tir.

Maintenant, on travaille à améliorer l'organisation et à corriger les faiblesses que connaissait l'administration municipale.

Pour ce projet-là, il y a des choses qui n'ont pas nécessairement toutes été analysées ou prises en considération. Maintenant, est-ce que la Municipalité fait les démarches pour le faire ? Oui , a déclaré le maire suppléant.

Un projet fait dans la précipitation, dit une résidente

Pour la résidente qui est à l'origine de la demande d'accès à l'information, Tania Chartrand-Dubois, le projet du parc industriel n'est pas fait dans l'intérêt des citoyens de Val-des-Monts.

Ouvrir en mode plein écran Tania Chartrand-Dubois, résidente de Val-des-Monts Photo : Radio-Canada

J'ai l'impression que le dossier est fait à la course. Ce n'est pas nécessairement fait en suivant toutes les règles de l'art comme ils ont beau nous dire les membres du conseil , regrette-t-elle.

Avec les informations de Julien David-Pelletier