Des femmes entrepreneures revendiquent l’égalité

Des femmes entrepreneurs déplorent le manque de financement lié au développement de leurs entreprises. Elles dénoncent aussi le fait que les entreprises majoritairement tenues par des femmes bénéficient principalement d'investissement sous forme de mentorat alors que leurs pairs masculins ont plus facilement accès à des fonds de développement d’affaires.

Karima-Catherine Goundiam, fondatrice et présidente-directrice générale de l’entreprise torontoise Red Dot Digital, aimerait voir un changement d'attitude. Qu’on arrête de faire de nous des mentorées. On sait faire les choses , dénonce-t-elle.

Elle déplore cette approche, car selon elle, cela permet aux gouvernements de ne pas prendre ses responsabilités. Les investissements dans l’entrepreneuriat au féminin sont souvent petits, embryonnaires. Ils ne permettent pas de faire quelque chose de conséquent.

Ouvrir en mode plein écran Karima-Catherine Goundiam a fondé deux entreprises, soit la plateforme de réseautage B2BeeMatch et la firme de stratégie numérique Red Dot Digital. Photo : Karima-Catherine Goundiam

Les gouvernements se tournent vers des organismes qui vont apprendre aux femmes quoi faire, mais autant donner plus d’argent pour créer de véritables opportunités, développer les entreprises.

Mme Goundiam soutient qu’il faut réviser les petits montants que les gens ont parce qu’il n'y a pas grande chose à faire avec .

Quand le mentorat ne suffit plus

Tania Saba est professeure titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal. Elle estime que le mentorat ne suffit plus. On doit dépasser le fait de montrer comment faire. Ça prend des politiques d’approvisionnement, de financement , dit-elle.

Mme Saba a participé au projet fédéral du Portail de connaissances sur les femmes en entrepreneuriat sous la direction de l’Institut de la diversité de l’Université métropolitaine de Toronto.

Le mentorat, c'est bien, mais ce n’est pas assez. Cela ne va pas vous donner du financement. Il va vous conduire dans des réseaux, mais si vous continuez à être marginalisé, vous n’aurez pas plus de contrats.

Les petites et moyennes entreprises sous-financées

De même, la Société économique de l’Ontario (SÉO) reconnaît le manque de financement auquel font face les femmes entrepreneures.

L’agence provinciale est un incubateur de programmes soutenant les femmes entrepreneures, y compris celles des minorités visibles. C’est certain que les femmes ont plus de défis, mais le problème de financement touche toutes les petites et moyennes entreprises , affirme Monique Hébert-Bérubé, gestionnaire du développement économique à la SÉO .

De récentes données de Statistique Canada révèlent que les entreprises appartenant majoritairement à des femmes ont subi une baisse de leur rentabilité au premier trimestre cette année.

Attentes au niveau des entreprises Entreprises appartenant majoritairement à des femmes Ensemble des entreprises du secteur privé Augmentation des dépenses d'exploitation 53,6% 50,8% Diminution du revenu d'exploitation 25,5% 21,4% Diminution des ventes 19,7% 15,9% Diminution de la rentabilité 40,2% 36,6% Enquête canadienne sur la situation des entreprises, premier trimestre de 2023. Source : Statistique Canada

Le pouls des institutions financières

Pour la Caisse Desjardins, cela relève davantage d’une question de perception plutôt que de disponibilité des fonds de croissance destinés à l’entrepreneuriat féminin.

Les entrepreneures féminins ont tendance à demander moins [d’investissements] et à venir moins souvent pour se faire accompagner , explique la directrice générale du financement durable des services aux entreprises, Nancy Goudreau.

Mme Goudreau cite le programme Parcours entrepreneure, dont l'objectif est d'aller chercher des connaissances, d’obtenir de l’encadrement, de parler avec des pairs, d’avoir accès à des experts

Ouvrir en mode plein écran Mme Goudreau a plus de 20 années d'expertise dans le développement des petites et moyennes entreprises. Photo : Nancy Goudreau

Elle assure que les entrepreneurs chez Desjardins sont traitées sur un pied d’égalité avec les hommes.

Elles ne partent pas avec des points de moins, des difficultés additionnelles.

Dans une déclaration écrite, la Banque royale du Canada affirme offrir tout un éventail de programmes pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Le mentorat en fait partie.

Il est important d’habiliter et de permettre aux femmes entrepreneures de réaliser leur plein potentiel par divers moyens, y compris l’accès à des programmes de mentorat, de financement, de réseautage et de formation qui créent des possibilités de croissance et de développement , peut-on lire dans leur déclaration.

Des critères défavorables au financement de l’entrepreneuriat féminin

Tania Saba et Karima-Catherine Goundiam dénoncent aussi les facteurs traditionnels pris en compte dans les processus décisionnels de financement ; des schémas historiques qui désavantagent les femmes.

C’est très compliqué administrativement. On ne va pas nous faire confiance de la même manière qu’on fait confiance aux hommes , commente Mme Goundiam. Alors qu’avec un homme, on va regarder le potentiel, pour une femme, on va interroger [ses résultats précédents] , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Mme Saba a aussi fondé la Chaire de recherches BMO en diversité et gouvernance. Photo : Gaelle Vuillaume

Mme Saba ajoute pour sa part que bien que les programmes de financement soient de plus en plus nombreux, il existe une certaine préoccupation de la part des bailleurs de fonds.

Les entreprises menées par des femmes réussissent mieux au niveau de l'impact environnemental, sociétal et de gouvernance , note-t-elle. Le modèle économique d'entreprises tenues par les homme n'atteigneraient pas toujours ces impacts, affirme Mme Saba.