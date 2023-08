Une salle des marchés pour les étudiants en finances de l’UQTR

De plus en plus, les universités s’adaptent pour proposer des environnements immersifs qui se collent à la réalité du milieu du travail. Ça ne pourrait être plus vrai cette année au département de finances et d’économie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les étudiants qui auront accès cette année à une salle des marchés.

De plus en plus, les universités s’adaptent pour proposer des environnements immersifs qui se collent à la réalité du milieu du travail. Ça ne pourrait être plus vrai cette année au département de finances et d’économie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les étudiants qui auront accès cette année à une salle des marchés.

Aménagée au pavillon Ringuet, on y retrouve la valeur des différents cours et indices boursiers en direct, des ordinateurs financiers et 16 postes de travail pouvant accueillir une trentaine d’étudiants.

Les étudiants de l’école de gestion de l’UQTR pourront en profiter, mais également pour la population générale. Neuf groupes sont déjà prévus la semaine prochaine pour effectuer des simulations. Ce nouveau terrain de jeu a été rendu possible grâce à un don de plus d’un million de dollars de la Fondation Jean-Louis-Tassé, dont la mission est d’investir dans la jeunesse et son éducation à tous les niveaux d’études.

C’est le genre d’outil qu’on a, essentiel pour la formation aujourd’hui en 2023 , dit le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.

On a quand même regardé les détails du projet de la salle des marchés. Et puis, pour nous, ça a été très difficile de dire non , lance Marcel Bédard, fiduciaire de la Fondation.

Cette salle est un moyen pour ces étudiants d’arriver fin prêts sur le marché du travail. Le logiciel Refinitiv Workspace est utilisé, dont les licences d’exploitation coûtent environ 22 000 $ à 36 000 $ par année. Il contient des données pouvant remonter jusqu’à 40 ans en arrière et affiche évidemment les données en temps réel pour effectuer des simulations de différentes gestions de portefeuille.

Avec les informations d'Édouard Dubois