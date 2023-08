Feux de forêt : les Territoires du Nord-Ouest prolongent l’état d’urgence

L’état d’urgence en cours dans les Territoires du Nord-Ouest depuis le 15 août, à cause des feux de forêt sans précédent, a été prolongé jusqu’au 11 septembre.

Le gouvernement en a fait l'annonce pendant que la première ministre, Caroline Cochrane, visitait un centre d'accueil des personnes évacuées des T.N.-O. à Edmonton.

À cette occasion, Caroline Cochrane a souligné qu’elle comprenait la frustration des personnes contraintes de quitter leur domicile.

Moi aussi, je veux rentrer à la maison. Nous voulons tous rentrer chez nous. C'est difficile d'être une personne évacuée.

Étant donné qu’il n’est pas possible selon elle de contrôler ni la direction du vent ni les températures élevées, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils pourront rentrer chez eux en toute sécurité dès que le feu sera maîtrisé .

Près de 70 % des habitants des T.N.-O ., dont 20 000 résidents de Yellowknife ont été évacués en Alberta et dans d’autres provinces.

Caroline Cochrane a souligné que son gouvernement devait s'assurer d’abord que l'électricité, les aéroports, les hôpitaux, les épiceries et les stations-service fonctionnaient, avant de ramener les gens chez eux .

La première ministre a par ailleurs confirmé que la police continuait à refouler les habitants qui tentent de rentrer chez eux, car il est très important que les gens n'essaient pas de rentrer chez eux avant qu'on les appelle, pour ne pas mettre en danger leurs vies et celles des premiers intervenants .

Les autorités territoriales ont indiqué en début de semaine que l'incendie qui brûlait à l'extérieur de Yellowknife était maîtrisé, mais qu'il n'était toujours pas possible de retourner dans la ville en toute sécurité.

Ottawa continuera son soutien

Le ministre fédéral des Affaires du Nord, Dan Vandal, qui était aux côtés de Caroline Cochrane lors de sa visite dans le centre d’hébergement à Edmonton, a souligné pour sa part que, dans cette situation sans précédent , Ottawa continuerait à apporter son soutien aussi longtemps que nécessaire aux T.N.-O.

Le ministre fédéral de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, le ministre albertain de la Foresterie et des Parcs, Todd Loewen, et le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, étaient également présents aux côtés de la première ministre Caroline Cochrane.

Avec les informations de La Presse canadienne