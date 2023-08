Budget révisé en C.-B. : un surplus de 700 M$ au lieu d’un déficit de 5,5 G$

La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, a indiqué mercredi que le budget révisé de l’année en cours montre un surplus de 704 millions de dollars, au lieu d’un déficit initialement prévu de 5,5 milliards de dollars.

Cette révision des finances publiques de la Colombie-Britannique a été rendue possible grâce à la croissance de l’économie provinciale de 3,6 %, à l'augmentation de l’emploi, ainsi qu’à une augmentation des revenus issue de l’impôt des particuliers et du secteur des ressources naturelles, dit la ministre.

Une autre mise à jour sera fournie le mois prochain par la province, afin de refléter les derniers développements, notamment l’impact financier engendré par les feux de forêt.

La facture de la lutte contre les feux de forêt dépasse le demi-milliard de dollars en Colombie-Britannique. (Photo prise à la mi-août 2023)

Nous savons que c’est la population qui bâtit notre province , a déclaré la ministre Conroy, en ajoutant que les investissements du gouvernement dans les infrastructures, la santé et le climat sont la clef pour aller vers une économie plus forte et plus résiliente .

Les prévisions de la province sur son budget 2022-2023 présentées en février dernier n’ont cessé de fluctuer, passant d’un déficit de 5,5 milliards à un surplus de près de 6 milliards puis un surplus de 3,6 milliards. Finalement, ce ne sera que 704 millions.

Ce n’est pas la première fois que de telles révisions sont faites. L’an dernier, la ministre avait annoncé un excédent budgétaire de 1,3 milliard alors que la province s’attendait à un déficit de 9,7 milliards.

Le surplus de cette année permet de réduire la dette publique à 89,4 milliards de dollars, a souligné Katrine Conroy. La province anticipe un déficit de 4,2 milliards de dollars en 2023-2024.