MPI reprend les tests de conduite alors que la grève se poursuit

Les examens de conduite de classe 5 de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) peuvent de nouveau avoir lieu. Le service avait été interrompu en raison d’une grève des employés syndiqués de la société d’État, en cours depuis lundi.

L’annonce a été faite mercredi, deux jours après que quelques 1700 travailleurs membres du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) ont débrayé.

Dans un communiqué, le président du conseil d'administration de MPI , Ward Keith, affirme que le plan sera examiné de près par les responsables de la société d’État et révisé, si nécessaire.

Les conducteurs qui terminent avec succès le programme complet de formation de MPI obtiendront un permis certifié sans examen pratique , indique le communiqué de presse.

Les autres conducteurs se verront proposer des examens pratiques pour obtenir un permis de classe 5, soit le type le plus courant, permettant de conduire des automobiles et des camions légers.

Les examens seront pris en charge par des instructeurs de conduite, en vertu d’une collaboration avec MPI . La priorité sera accordée à ceux dont le rendez-vous a été annulé en raison de la grève, indique la société d’État.

La Société d’assurance publique se réserve également le pouvoir d'exiger qu'un conducteur se soumette à nouveau à l’examen, sans frais, ​​une fois la grève terminée, indique le communiqué. MPI ne précise toutefois pas quelles circonstances entraîneraient la reprise de l'examen.

En plus des examens pratiques, MPI offrira à nouveau l'examen écrit, qui permet l’obtention d’un permis d'apprenti conducteur. Les personnes ayant déjà pris rendez-vous pour effectuer l’examen écrit seront contactées par la société d'État.

MPI indique avoir pris d’autres mesures afin d'assurer la continuité des services en matière de renouvellement des permis, des polices et paiements d'assurance, ainsi que des réclamations en cas de collision.

Négociations en cours

Dans un communiqué de presse envoyé mercredi, Ward Keith a réitéré que l'équipe de négociation de MPI était prête à retourner à la table de négociation, mais uniquement pour finaliser l'offre soumise et finaliser les prochaines étapes pour procéder à l'arbitrage .

La partie patronale affirme que son offre représente une augmentation totale de 17 % sur une période de 4 ans et comprend une augmentation de 3,5 % du maximum de chaque échelon salarial, des primes à la signature majorées et d'autres améliorations financières et sociales.

Le syndicat a pour sa part fait valoir qu'il souhaitait pour ses membres une augmentation comparable à celle que s’est octroyée la première ministre Heather Stefanson et d'autres élus provinciaux, soit 3,3 % cette année ainsi que 3,6 % supplémentaires en 2024 et 2025.