Changements au comité exécutif : Bruno Marchand rebrasse les cartes

Maude Mercier Larouche prend du gallon et s'occupera dorénavant des grands projets.

Radio-Canada a appris que Bruno Marchand va dévoiler plus tard jeudi une redistribution des responsabilités au sein de son comité exécutif.

Après deux ans à la tête de la Ville, il souhaitait mettre les bons joueurs à la bonne place .

Selon nos informations, Bruno Marchand veut envoyer un signal clair en mettant l'économie au centre de ses priorités. L'omniprésence du projet de tramway dans l'actualité a porté ombrage aux autres dossiers.

Responsabilité partagée

Le maire a choisi la conseillère du district Saint-Louis-Sillery, Maude Mercier Larouche, pour s'attaquer à cet enjeu.

Elle sera chargée d'élaborer une vision pour rallier les entrepreneurs et faire le lien avec le gouvernement. Le développement de l'est de la ville et les espaces industriels feront entre autres partie de son nouveau mandat.

Maude Mercier Larouche lors d'une conférence à l'hôtel de ville de Québec.

L'élue est en terrain connu puisqu'elle a travaillé en ressources humaines et services aux entreprises dans la région avant de faire le saut en politique en 2021. Elle connaît le milieu des affaires.

Elle va partager cette responsabilité avec le maire.

Tramway

Maude Mercier Larouche n'aura plus le mandat des relations auprès des citoyens dans le dossier du tramway. Après avoir participé à de nombreuses consultations publiques et soirées d'information, elle passe le flambeau à un autre collègue.

Elle gardera toutefois un œil sur le tramway, puisqu'il fait partie des grands projets et parce qu'elle conserve son titre de présidente du Réseau de transport de la capitale.

Stabilité

L'autre grande priorité de l'administration Marchand au cours des prochains mois sera l'itinérance et le logement. La conseillère Marie-Pierre Boucher conserve cette responsabilité à la veille du Sommet sur l'itinérance qui aura lieu dans la capitale le 15 septembre.

La conseillère Marie-Pierre Boucher garde les responsabilités de l'itinérance et du logement au sein de l'équipe du maire Bruno Marchand.

Selon nos sources, le maire n'annoncera pas de départ au sein de son comité exécutif ni l'arrivée de nouveaux membres. Tous les conseillers de son équipe siègent déjà au comité exécutif. Certains mandats pourraient toutefois changer de main.

Ses deux vice-présidents, Marie-Josée Asselin et Pierre-Luc Lachance, restent en poste. Et tout indique que le conseiller indépendant, Jean-François Gosselin, va demeurer membre associé.