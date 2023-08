Cataractes de père en fils chez les Dupuis et les Forget

Pascal Dupuis et Dominic Forget faisaient à l’époque vibrer le vieil aréna Jacques-Plante. Partenaires de jeux, ils se sont imposés parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe et ont inscrit ensemble 363 points en deux saisons avec les Cataractes. 25 ans plus tard, leurs fils prennent le flambeau.

Kody Dupuis et Jordan Forget ont tous les deux gagné leur poste avec l’équipe et disputeront la prochaine saison à Shawinigan.

Ça ne s’invente pas, sourit Pascal Dupuis. C’est vraiment spécial. On a retrouvé des photos, Martin Mondou et moi, où l’on voit Dominic Forget et moi sur la patinoire. Au premier match intraéquipe, nos fils étaient sur la glace ensemble. J’ai envoyé les deux photos à Dominic. Lui aussi trouvait ça pas mal spécial de voir les deux jeunes dans le même uniforme.

Comme l’ont fait leurs pères, ils pourraient maintenant évoluer sur le même trio.

C’est beaucoup d’émotions. Mon père a joué ici et moi j’y arrive , explique Jordan Forget qui a grandi en Suisse. Après quelques saisons dans la ECHL et la Ligue américaine, son père Dominic a mis le cap sur l’Europe où il évolue toujours dans les ligues professionnelles. Jordan y a donc disputé son hockey mineur.

Repêché par les Tigres de Victoriaville, il a tenté sa chance à leur camp l’an dernier. Une autre saison en Europe semblait toutefois la meilleure option pour son développement. Les Cataractes ont depuis transigé pour obtenir ses droits. Comme il a la double citoyenneté, il ne sera pas considéré comme un joueur européen.

Durant le camp d’entraînement des Cataractes, il a disputé quelques matchs aux côtés de Kody Dupuis. Ce dernier appartient aux Cataractes depuis le repêchage 2022. Il a disputé 31 matchs avec l’équipe l’an dernier. Ils s’y sont rencontrés pour la première fois.

C’est spécial de voir son garçon porter le même uniforme de hockey junior que moi ici quand j’ai commencé , lance son père, Pascal.

Kody souhaitait s’établir dans la LHJMQ. N’importe quelle destination l’aurait enchantée, mais il admet que d’avoir été sélectionné par les Cataractes ajoute un peu de magie à son histoire.

J’étais super fier de faire partie de cette organisation, mais la plus forte réaction c’est surtout ma mère qui était vraiment contente que ce soit Shawinigan.

Et pour cause, c’est à Shawinigan que sa mère et Pascal se sont rencontrés lors de son stage junior.

Une chimie instantanée

En 1998, le hockey junior était beaucoup plus robuste qu’aujourd’hui. Malgré son petit gabarit, Dominic Forget parvenait à enfiler l’aiguille sur une base plus que régulière. Lors de sa dernière saison avec Pascal Dupuis, il a inscrit 116 points en 67 matchs. Il en a ajouté 141 l’année suivante.

Pascal était un attaquant de puissance. Il était deux ans plus vieux que moi et m’a toujours bien protégé dans le junior. Denis Francoeur nous avait mis ensemble et tout de suite, ça a bien été. On a eu de belles saisons et l’équipe allait super bien , se souvient Dominic Forget qui amorcera sa 19e saison professionnelle en Europe.

C’est donc bien souvent en pleine nuit (ou en reprise) qu’il pourra assister aux prouesses de son fils.

C’est certain que je ne manquerai pas grand-chose. Ce ne sera peut-être pas toujours en direct, mais je vais voir tous les matchs. Comme parent, je ne peux pas demander mieux de voir mon fils évoluer pour une organisation aussi solide que les Cataractes. Comment ils ont accueilli Jordan, ça fait franchement plaisir. Ça rappelle des souvenirs. C’est le fun pour lui, c’est le fun pour Shawinigan et j’espère qu’ils auront du succès ensemble , conclut-il.

Directeur du développement des joueurs chez les Cataractes, Pascal Dupuis sera aux premières loges pour voir son fils suivre ses traces.

C’est son tour de briller. Je serai en haut sur la galerie de presse pour le voir… et j’en serai très fier.

Dupuis, vainqueur de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh a vu son numéro 16 être retiré par les Cataractes en février 2017.