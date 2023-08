Pénurie de parents d’adoption pour des enfants à Montréal

L'adoption d'enfants confiés à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est de plus en plus compliquée. Le nombre de familles candidates à l'adoption diminue et plusieurs préfèrent les bébés.

Lorsqu’elle a pris la direction, il y a cinq ans, de la protection de la jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Assunta Gallo savait que plusieurs défis l’attendaient.

En particulier : ce besoin de trouver des familles d’accueil pour les centaines d’enfants confiés à la DPJ .

Avant la pandémie à Montréal, on comptait plus de 200 familles candidates pour l'adoption, explique-t-on, tandis qu’on en dénombre seulement 79 cette année.

On voit qu'on a moins de candidatures les deux dernières années, on a très peu de candidatures, et l'hypothèse que je me fais, c'est que ça prend [du temps] et quand même certains moyens , explique Mme Gallo.

Il y a peut-être une évolution de la société québécoise qui se pose des questions en termes de famille, ajoute-t-elle. Des parents qui se posent des questions; si, de façon biologique, est-ce que je vais avoir des enfants?

Assunta Gallo, directrice générale de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

La Direction de la protection de la jeunesse constate également que les parents adoptifs préfèrent adopter des bébés.

Souvent, on entend parler de gens qui veulent adopter un bébé complètement en santé [...], et le parent adoptant veut que l'enfant soit imprégné de ses propres valeurs, de ses façons de faire dès le moment de sa naissance , remarque aujourd’hui Assunta Gallo.

Ce faisant, la DPJ doit accompagner des enfants dont l’état de santé physique et mentale est plus complexe avec l’âge.

Comme le souligne Josée Lemieux, cheffe de service, Services d'adoptions québécoise et internationale à la DPJ , auparavant, on ne voyait pas d'enfants de 3 ans et plus venir à l'adoption sur nos listes d'attente, et là, on en voit beaucoup .

Parcours d'une jeune fille de 9 ans

18 enfants sur la liste d’attente

Lors de notre passage à la DPJ de Montréal, nous avons rencontré un des enfants sur la liste d’attente pour un jumelage avec une famille d’accueil disponible pour l’adoption.

Léa (prénom fictif), 9 ans, venait de réussir un cours de natation.

J'ai réussi mon test de nage; c'est tout le tour de la piscine au complet, pas toute la piscine, mais tout le creux au complet , annonce-t-elle fièrement.

Elle dit aimer la récréation, les temps libres et la musique .

Une jeune fille en attente d'adoption

Comme le souligne la cheffe de service, Josée Lemieux, en quelques années, la liste d’attente pour l’adoption est passée de 5 ou 6 enfants à 18 à l'heure actuelle.

Selon elle, l’équipe a bon espoir de pouvoir trouver des adultes bienveillants, tant pour Léa que pour la vingtaine d'enfants en attente.

Néanmoins, les enfants qui ont eu plusieurs foyers développent souvent des difficultés généralement qualifiées de troubles d’attachement . Plusieurs mettent du temps à faire confiance aux parents adoptifs.

Ça va prendre deux personnes qui ne tiennent pas à se faire appeler "papa", "maman", et qui vont se voir comme des parents accompagnateurs pour la guider, souligne Mme Lemieux. Et les journées où ça va moins bien, de dire : on garde une saine distance, on reste solides, on est là pour elle [...], avec patience et sensibilité.

Elle a le droit d'avoir une famille. Il faut aller de l'avant; il faut être persévérant; il faut essayer toutes les démarches possibles pour lui trouver une famille. C'est son droit.

La DPJ procède à une des évaluations serrées des familles avant de les jumeler à des enfants déjà éprouvés. En outre, elle offre un accompagnement aux parents qui s’engagent dans ce projet exigeant.