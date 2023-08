Dominique Anglade en entrevue : ni victime, ni bourreau, ni belle-mère

Il lui aura fallu 10 mois pour rompre son silence médiatique, après avoir quitté la vie politique dans la tourmente et subi les attaques de son propre clan. Dans une entrevue exclusive accordée à Radio-Canada, l’ex-cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade assure qu’elle a passé l’éponge, à l'heure où elle fonce vers un nouveau défi professionnel.

C’est dans une cour intérieure de HEC Montréal que Dominique Anglade nous accueille. Le lieu n’a rien de fortuit : c’est là qu’elle poursuivra sa carrière dès le 11 septembre, à titre de professeure associée et co-leader à la Direction de la transition durable, un défi qu’elle trouve emballant.

Au cours de la dernière année, l’ancienne politicienne avoue avoir refusé plusieurs offres d’emploi. Elle s’est aussi volontairement tenue loin des caméras, un nécessaire recul dont elle avait besoin pour repenser à ses ambitions et à ses objectifs personnels.

Son retrait de la vie publique lui donne d’ailleurs un air légèrement plus détendu. Elle porte désormais ses cheveux bouclés, plus naturels. Elle s’amuse aussi à dire qu’elle n’est plus aussi maquillée qu’avant.

Ouvrir en mode plein écran Dominique Anglade accorde sa première entrevue depuis son retrait de la vie politique en 2022. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

Mais sur le fond, Dominique Anglade reste la même. Celle qui veut miser sur des messages positifs, quitte à parfois contourner des questions qui lui sont posées. La femme de 49 ans n’a aucune intention de remuer le passé, de jouer à la victime ou au bourreau, même si sa chute a sans doute été précipitée par d’anciens collègues qui l’ont accusée d’avoir créé le chaos au PLQ , entre autres.

Vous ne voulez pas aller là? lui demande-t-on.

Quand tu tournes une page, tu tournes une page. Tu dis : après ça, il y a plein d’autres choses que tu as à vivre , répond-elle.

J’ai gardé le contact avec les gens desquels j’étais proche. Pour le reste, chacun fait son chemin.

A-t-elle reçu des excuses? Des gens ont-ils tenté de réparer les pots cassés depuis son départ? Je suis vraiment passée à autre chose , répète-t-elle.

Elle ne voulait pas s’accrocher

Le 7 novembre 2022, Dominique Anglade annonçait sa démission comme cheffe du PLQ , un mois à peine après avoir mené ses troupes à la pire défaite de leur histoire.

Ouvrir en mode plein écran Sous la gouverne de Dominique Anglade, le PLQ a récolté 14 % des votes lors de l'élection du 3 octobre 2022. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Or, c’est surtout sa décision controversée d’expulser la députée Marie-Claude Nichols du caucus libéral, à la fin du mois d’octobre, qui a provoqué une levée de boucliers contre elle.

Peu importe, Dominique Anglade n’avait absolument pas l’intention de s’accrocher à la tête du parti bien longtemps, avoue-t-elle. Au contraire, sa décision de quitter la vie politique était déjà prise depuis quelques semaines, en secret.

Dès le lendemain de l’élection, je le savais. Ma soeur, qui était de passage, [...] je lui avais dit : "Je vais devoir passer à autre chose." Et c’est correct, parce que je pense que c’est sain aussi, après sept ans [comme élue], de se dire : "Je peux peut-être faire autre chose."

Au cours de ses sept années passées à l’Assemblée nationale, Dominique Anglade a été députée, ministre, vice-première ministre et cheffe de parti. De tous ces rôles, c’est le dernier qui a été le plus éprouvant, et de loin, dit-elle.

J’avais accepté un défi qui était énorme. Je devenais cheffe à l'époque où on était en crise sanitaire. J’étais la première femme cheffe, issue des communautés culturelles. Il y avait plein de choses!

Malgré les compromis que cela exigeait sur le plan familial, malgré les critiques que cela lui a attirées et malgré le contexte tendu dans lequel elle a quitté la scène politique, elle assure qu’elle ne regrette rien et qu’elle n’aurait rien fait différemment.

La politique, c’est un sport qui peut être rough par moments et c’est normal [...] Si tu as la conviction profonde d’avoir tout donné, si tu as la conviction profonde de t’en être tenue à tes valeurs et à ce en quoi tu crois, je pense que c’est ça qui te permet de passer à travers et de passer à autre chose, aussi.

Un alignement des planètes

L’offre qu’elle a acceptée pour se joindre aux forces de HEC Montréal n’est pas récente. Elle l’a reçue quelques jours à peine après sa démission, révèle-t-elle.

Au fil de ses réflexions, il lui est apparu que cette perspective de carrière cadrait parfaitement avec ses valeurs, au point de parler d’un alignement des planètes .

Il y aura tout un volet qui va être de revoir des formations, revoir des programmes, développer des liens avec des institutions à l’international. Tout ce volet-là va faire partie de mes fonctions comme co-leader dans le domaine de la transition durable , explique-t-elle.

Son engagement féministe ne sera jamais bien loin non plus. Les changements climatiques ont des impacts énormes sur les femmes, plus que sur les hommes, dans plein de pays du monde, mais aussi chez nous , dit Dominique Anglade.

Son rôle de professeure associée l’amènera par ailleurs à offrir des séminaires aux étudiants. Si l’enseignement sera quelque chose de nouveau dans sa vie, elle y voit un joli clin d'œil au passé professionnel de ses parents.

J’ai été élevée par deux profs et, quelque part, ce domaine-là n’a jamais été très loin de qui je suis, alors c’est peut-être quelque chose d’autre à essayer!

Rattraper le temps perdu

Au-delà de son nouveau défi professionnel, quitter la vie politique a permis à Dominique Anglade de revenir à son roc : son conjoint et ses trois enfants.

La mère de famille a souvent eu l’impression d’être trop absente, ces dernières années. Aujourd’hui, elle retrouve un équilibre.

Ouvrir en mode plein écran Dominique Anglade lors de l'annonce de sa démission, le 7 novembre 2022, avec sa famille Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avoir des ados, c’est toutes sortes de discussions, et tu te rends compte de l’importance de cette relation-là, à ce moment-ci de ta vie. Je suis vraiment contente d’avoir retrouvé ça et j’ai encore plus de plaisir que je pensais.

Dominique Anglade rattrape donc le temps perdu avec ses proches, sans toutefois renier son passage en politique, qu’elle jure avoir adoré.

Mais une chose est sûre : elle n’a pas l’intention d’y replonger. L’avenir est long, mais ce n’est pas dans les cartons , assure-t-elle. Elle compte aussi se tenir bien loin des débats de son ancienne famille politique.