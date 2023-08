Des experts sur place au Village historique de Val-Jalbert pour amorcer une réflexion

Une vingtaine d'experts, comme des designers, des enseignants, des créateurs et des consultants, viendront passer une semaine au Village historique de Val-Jalbert, à Chambord, pour réfléchir à la façon de bonifier l’offre récréotouristique.

Les spécialistes font partie de l'association des Francophonies de l'innovation touristique et sont originaires, entre autres, du Québec et de la France.

Du 4 au 10 septembre, ils comptent recueillir des informations auprès des administrateurs et des employés et réfléchir avec eux sur la voie que pourra suivre l'organisme touristique au cours des 10 à 15 prochaines années.

Ce n'est pas quelque chose qui s'est déjà fait au Québec, donc c'est une première , a annoncé le président du conseil d’administration du site touristique, Yan Lapierre, lors du point de presse tenu mercredi.

Yan Lapierre est le président du conseil d'administration du Village historique de Val-Jalbert.

Le plan de développement final sera déposé en 2024.

On a été amené là initialement par le constat que notre patrimoine bâti nécessite beaucoup d'entretien. Ça nécessite beaucoup d'investissements et de manière à arrimer cet investissement-là majeur avec l'offre touristique qu'on veut donner à nos visiteurs qui sont locaux, mais aussi internationaux, on voulait avoir une réflexion qui allait être conduite par un groupe d'experts comme celui-là , a-t-il poursuivi.

Ce séjour a été rendu possible grâce à un soutien de Québec de 240 000 dollars.

L'événement se déroulera du 4 au 10 septembre au Village historique de Val-Jalbert.

Selon le communiqué, le site reçoit annuellement 120 000 visiteurs.

Avec les informations de Laurie Gobeil