Depuis lundi, Tahirih Vejdani vit dans l’expectative. Propriétaire depuis huit ans d’un logement où elle vit et travaille, géré par Artscape, la comédienne et chanteuse a appris par courriel que l’association à but non lucratif était mise sous séquestration.

C'est troublant , explique l'artiste.

Depuis, avec ses voisins dans la même situation, la solidarité s’organise. Nous avons créé un groupe de conversation et on se soutient dans ce moment difficile , raconte-t-elle.

Fondée en 1986 pour faire face à l’inaccessibilité des logements pour les artistes, Artscape gère une douzaine d’immeubles dans la ville. Certains sont des logements à la location ou à la propriété, d’autres sont des studios ou des lieux de travail. Tous sont à des prix modérés.

Publicité

L' OBNL était en proie à des difficultés financières depuis des années.

265 logements abordables gérés

Dans le courriel informant les artistes de la situation, le directeur d’exploitation, Kelly Rintoul, qualifie la nouvelle de dévastatrice , mais promet que l’association s’efforcera de les accompagner dans la transition , sans donner plus d’indications sur la suite des événements.

Dans son courriel, Artscape explique que le processus de mise sous séquestre perturbera l'exploitation des installations, mais que [l'OBNL] travaille d'arrache-pied avec la Ville pour faire en sorte que les installations restent opérationnelles .

Ouvrir en mode plein écran Tahirih Vejdani fait partie des artistes bénéficiaires du dispositif d'accès au logement d'Artscape. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Tahirih Vejdani

Pour l’instant, Tahirih Vejdani refuse d'envisager de quitter son logement, et de devoir faire face à la hausse des prix de l’immobilier à Toronto.

Publicité

Artscape n'était pas disponible pour répondre aux questions de CBC Toronto mardi, pointant plutôt vers une déclaration écrite sur son site web.

L'effet de la pandémie

Dans sa déclaration, Artscape explique avoir été durement touché par la pandémie et que l'OBNL avait entamé un plan de restructuration financière. L’association a notamment tenté de céder sa propriété Launchpad située sur la rue Queens Quai est pour éponger ses dettes, sans succès.

Artscape a demandé en juillet à son créancier, TD Canada Trust, une extension de sa ligne de crédit existante. L'OBNL était soutenu par une garantie de prêt de la Ville dans cette démarche. Néanmoins, les conditions fixées par la Ville et la banque n'ont pas pu être respectées, rendant l'association insolvable.

Sollicité, TD n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC .

La mairie promet de porter assistance

La conseillère Shelley Carroll, qui a présenté la demande de garantie de prêt par la Ville en juillet, a expliqué à CBC que le prêteur principal était trop pressé de recouvrer sa créance. Malheureusement, [la banque] n'était pas disposé à laisser le temps à Artscape d’essayer de liquider et de couvrir toutes leurs dettes , a expliqué Mme Carroll.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère Shelley Carroll assure que la mairie envisage toutes les possibilités, y compris celle d'une gestion temporaire. Photo : Radio-Canada

La conseillère promet que la ville s’engage à porter assistance aux bénéficiaires des logements tout en leur suggérant de ne pas prendre de décisions hâtives.

Il y a toujours de l'espoir dans une procédure de mise sous séquestre , a-t-elle expliqué.

Elle soutient que des réunions sont en cours et que le personnel de la Ville étudie les possibilités qui s'offrent à elle, notamment celle de gérer l'un ou l'autre des immeubles comme solution de secours jusqu'à ce qu'un autre gestionnaire soit trouvé.

Nous prenons en compte toutes sortes de scénarios, mais l'expulsion n'est pas l'un de ceux que nous aimerions envisager , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Clara Pasieka de CBC