Le ministère des Forêts accusé de bloquer la protection du caribou

Le ministère québécois des Ressources naturelles et des Forêts est accusé de bloquer le dépôt de la Stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier et montagnard, déjà retardé depuis cinq ans sous le gouvernement Legault. Ce dernier vient par ailleurs de nommer une nouvelle sous-ministre à la tête du ministère, moins d'un an après la dernière nomination.

Dans une sortie sans appel, jeudi, la Société pour la nature et les parcs section Québec (SNAP Québec) déplore l’absence de date butoir pour le dépôt de la stratégie provinciale pour la protection du caribou et dénonce une fois de plus l’inaction du gouvernement du Québec pour le rétablissement de cette espèce en péril .

L'organisme plaide que la récente explication du gouvernement pour expliquer le report de la stratégie, à savoir les feux de forêt historiques survenus cet été, ne peut justifier ce nouveau délai.

Alors que le ministère [des Ressources naturelles et des Forêts] affirme être toujours en train d’analyser l’impact des feux sur la possibilité forestière et de préparer un plan d’accompagnement pour le secteur forestier, l’impact des feux de forêt de cette année représentent moins de 5 % des zones visées par la stratégie de protection du caribou , affirme la SNAP Québec, carte à l'appui.

Ouvrir en mode plein écran Une carte superposant les feux de forêt et la stratégie caribou. Photo : Courtoisie : Société pour la nature et les parcs

Elle presse maintenant que Québec de déposer sa stratégie sans plus attendre. Il est important de rappeler que la stratégie caribou sera soumise à une période de consultation avant d’être adoptée, qui permettra de faire les ajustements nécessaires.

Le MRNF pointé du doigt

La SNAP Québec a longtemps milité en faveur du scindement du défunt ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, jugeant les intérêts défendus contradictoires au sein d'un même ministère.

L'organisme Québec taxe aujourd'hui le ministère des Ressources naturelles, qui a hérité des Forêts l'an dernier, de ralentir indûment le dépôt de la stratégie.

Le gouvernement provincial accuse maintenant un retard de près de cinq ans pour le dépôt de sa stratégie pour les caribous forestiers et montagnards et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts serait encore la cause du ralentissement de la décision gouvernementale , déplore l'organisme, évoquant des blocages interministériels .

Si la SNAP Québec convient qu'il faut établir des plans pour aider les communautés à se relever des brasiers, elle estime que la Stratégie de protection du caribou ne doit pas en faire les frais.

La SNAP Québec espère qu’un éventuel plan d’aide gouvernemental pour faire face aux feux de forêt ciblera davantage les communautés actuellement dépendantes de l’industrie forestière, que l’industrie elle-même.

Ouvrir en mode plein écran Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

Selon nos informations, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, est prêt à aller de l'avant plus rapidement. À l'instar de la SNAP Québec, des sources gouvernementales déplorent des tensions entre les deux ministères.

Les enjeux seraient davantage au niveau administratif, dit-on, plutôt qu'entre cabinets politiques. À ce sujet, le gouvernement Legault a nommé mercredi une nouvelle sous-ministre à la tête du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, moins d'un an après la nomination de l'actuelle titulaire du poste.

Anne Racine, actuellement sous-ministre au ministère du Travail, entrera en fonction le 5 septembre.

Le spectre d'Ottawa

Malgré ses critiques répétées envers le gouvernement, la SNAP Québec a soutenu la province dans ses démarches au cours de la dernière année pour élaborer la Stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier et montagnard.

On avait un beau momentum politique , explique Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la SNAP Québec. On veut un signal clair à quel moment on va déposer la stratégie. On ne peut plus placer l'économie devant le caribou. Il y a une urgence biologique.

Sous pression par le gouvernement fédéral, le Québec s'est engagé l'an dernier à présenter sa stratégie au plus tard en juin 2023. Si ce délai devait être dépassé, Ottawa, par la voix du ministre de l'Environnement Steven Guilbeault, menaçait d'intervenir par décret pour protéger l'habitat essentiel du caribou.

Ouvrir en mode plein écran Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, est prêt à intervenir au Québec en cas de besoin. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Québec a cependant raté sa cible, prétextant que les feux de forêt historiques qui ont sévi cette année forçait le gouvernement à revoir ses plans. Le fédéral a accepté de lâcher du lest et ne pose plus de date butoir pour le dépôt de la stratégie, le temps que Québec refasse ses devoirs.

La SNAP Québec rappelle que le fédéral est légalement obligé d'intervenir si la province n'en fait pas assez. En l’absence d’action de la part du gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral va être légalement tenu de recommander un décret visant l’habitat essentiel du caribou forestier.

Ce décret, pouvant durer jusqu'à cinq ans, devrait couvrir plus de 35 000 km2, soit 2,3 % du territoire québécois.