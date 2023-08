L'heure est aux derniers préparatifs pour Éloi Larrivée et Jean-Christophe René. Dans une semaine, les deux amis de Ham-Nord s'envoleront vers l'Afrique avec un but en tête : gravir les cinq plus hauts sommets du continent. Ils traverseront le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Leur objectif ultime est de répéter ce défi sur tous les continents.

Les deux jeunes hommes, âgés de 26 ans, se connaissent depuis plus de deux décennies. Ils sont passionnés d'alpinisme depuis leur plus jeune âge, quand ils partaient de Ham-Nord en vélo pour aller gravir le mont Ham. Ils sont aujourd'hui respectivement enseignant et militaire.

Alors que leur départ pour l'Afrique approche, leurs sacs sont remplis d’équipement, qui inclut notamment des accessoires d’escalade conçus pour gravir des murs de roches .

Ça nous fait de bons sacs, mais on est prêts à ça , souligne Éloi.

Le pire, surtout, c’est qu’on grimpe la montagne, on est full équipé, mais en arrivant en bas de la montagne, c’est nos vélos! , continue Jean-Christophe. Leur voyage ne comprendra en effet pas de voiture ou d'autobus. Les deux amis enfourcheront plutôt leur vélo ou leurs skis pour se rendre d'un sommet à l'autre.

D’autant que ça vienne de la puissance de nos jambes, ça marche. C’est ça la règle de base. On ne triche pas , soutient Jean-Christophe.

Ça ajoute un défi incroyable. On n’y pense pas toujours, mais une fois qu’on a fini la montagne, pour nous, ce n’est pas fini. On continue, on retrouve soit nos vélos, soit nos skis dans le futur, puis on doit refaire une distance, parcourir la distance entre les montagnes, et remonter la prochaine , renchérit Éloi.

Ça ajoute un aspect de résilience!

Ouvrir en mode plein écran Traverser le continent en vélo comporte son lot de défis, comme l'ont constaté les deux amis en Amérique du Sud. Photo : Facebook / Marion Bérubé

Destination : le monde

Cette aventure en Afrique fait partie d'un plus vaste défi. Les deux jeunes hommes veulent répéter cet exploit sur les cinq plus hauts sommets de tous les continents.

Pourquoi cinq sommets? C’est un peu drôle. Je regardais les records et quelqu’un avait gravi déjà les deux plus hauts sommets de chaque continent. Trois, je trouvais ça un peu trop proche, et quatre, c’est un chiffre un peu laid, donc on a choisi cinq!

Les deux amis savent dans quoi ils s'embarquent. L'an dernier, ils ont réussi une telle traversée en Amérique du Sud.

On a choisi l’Amérique du Sud pour vivre la haute montagne, c’est quoi être à 6500 m, 6600 m. Quand tu te mets à monter un peu plus haut, les 100 m de plus qui se rajoutent, c'est vraiment difficile pour le corps. C'est ça qu'on voulait vivre [...] Ça part d'une petite idée dans ma tête qui dit "OK, on peut mettre ça en branle", puis là, tu te mets à faire des efforts, à mettre les choses en place. Puis finalement, après cinq mois d'effort, on a réussi. On peut le faire , s’exclame Jean-Christophe.

Ouvrir en mode plein écran Les amis se sont rendus en vélo d'un mont à l'autre en Amérique du Sud. Photo : Facebook / Marion Bérubé

Je pense que c'est le moment de nos vies où on s'est senti le plus fier. On s'est dit "on s'est donné un rêve au-delà des attentes des gens autour de nous, puis on l'a atteint.”

Le défi après la tragédie

Une fois ce voyage en Amérique du Sud terminé, Jean-Christophe est retourné au Québec, et Éloi s’est envolé pour l’Équateur afin de vivre une nouvelle aventure avec sa conjointe Rebecca. Ce voyage a toutefois été marqué par la tragédie : Rebecca a perdu la vie sur le volcan Chimborazo, le plus haut sommet des Andes équatoriennes, emportée par une avalanche.

On a dévalé sur 300 m. On est tombés dans une falaise, et il y avait un éperon rocheux. Rebecca est tombée à droite, je suis tombé dans le vide à gauche. On était attachés par une corde. Quand j’ai repris connaissance, j’ai vu la corde. C’est indescriptible ce que tu ressens. Je savais exactement ce qu’il y avait à l’autre bout de la corde. J’ai grimpé, je l’ai vue, j’ai vu ses pieds, je l’ai déterrée le plus vite que je pouvais. J’étais un peu dans le déni aussi. C’est dur à imaginer comme image, mais c’est vraiment atroce. J’étais dans un autre état. J’ai tout tenté. J’ai fait de la RCR (réanimation). À un moment donné, j’ai senti sa présence. Elle me soufflait un peu à l’oreille c’est l’heure que tu me laisses ici et que tu continues à vivre ta propre vie , raconte Éloi.

Elle a cru en moi, et elle continue à croire en moi. On continue dans le projet. On vit des tragédies, et ça nous rend plus forts. Il faut continuer à aimer la vie malgré tout ça.

Jean-Christophe admire sa force de caractère. C'est vraiment inspirant, ce qu’il fait en ce moment. Il y a une phrase qui me va marquer à vie, je pense. Il y a deux semaines, il m'a dit « La vie est belle ». Comment quelqu'un qui a vécu une tragédie comme ça il y a à peine un an peut se relever au point de dire « la vie est belle et elle vaut la peine d’être vécue? » C'était beau, c'est touchant, c'est inspirant. Le voir déterminé comme ça, ça me donne envie de pousser à fond. On va se tenir jusqu'au bout! , lance-t-il.

Nouvelle aventure

En Afrique, les deux amis comptent relever leur défi en quelques semaines, puisqu'au retour, une nouvelle aventure attend Jean-Christophe.

Je vais être papa! C'est confirmé. On a entendu son petit cœur battre hier. On a eu notre premier rendez-vous, ça donne tellement une motivation d'aller au bout. C’est un moment de joie de plus qui se rajoute dans la vie.

Il a maintenant une raison de plus pour se dépasser.

J'ai envie que mes enfants soient fiers de moi, puis qu'ils aient un papa qui croit en ses rêves, qui fait les efforts pour les réaliser.

Ouvrir en mode plein écran Éloi Larrivée et Jean-Christophe René se sont donné un défi de taille : gravir les cinq plus hauts sommets de tous les continents. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Avec les informations de Marion Bérubé