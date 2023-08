Aux T.N.-O., des vents forts forcent l’arrêt du rapatriement du personnel essentiel

En raison de vents forts qui pourraient augmenter l’intensité des feux aux Territoires du Nord-Ouest ce week-end, le gouvernement suspend le rapatriement de la plupart du personnel essentiel à Yellowknife.

En raison des conditions météorologiques extrêmes, on prévoit que la route 1 sera fermée à toute la circulation du vendredi 1er septembre au dimanche 3 septembre , indique dans un communiqué l’Organisation de gestion des urgences.

La suspension de la phase de rapatriement des travailleurs essentiels est directement liée aux risques relatifs aux feux de forêt associés au retour par la route . Le retour du personnel de santé, déjà prévu par avion, se poursuivra durant cette période.

Une augmentation de l’intensité des brasiers attendue

Les équipes de pompiers de Fort Smith et de Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, se préparent aussi à une augmentation de l’intensité des brasiers près de ces communautés avec les conditions météorologiques attendues au cours des prochains jours dans la région du Slave sud.

Ouvrir en mode plein écran Le feu s'est rapproché de Hay River, mais n'est pas encore entré dans la ville, selon les services de lutte contre les feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : (Facebook) / Hans Wiedemann

Dans une mise à jour publiée mercredi matin, la Ville de Hay River indique que des rafales venant de l’ouest pourraient atteindre 50 km/h vendredi et samedi, ce qui pousserait l’incendie vers la communauté.

Les équipes sont en préparation pour minimiser les risques. Les risques de feu sur l’autoroute persistent, notamment près du secteur des chutes Alexandra, et ce, jusqu’à ce que l’épisode de vent se termine samedi , écrit la Municipalité.

De la fumée épaisse se trouve actuellement dans la région et fait de l’ombre au brasier, selon l’agent d’information des feux pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Mike Westwick. Il ajoute cependant que ces conditions ont empêché les avions et les hélicoptères de voler.

Nous continuons à travailler là où le brasier est le plus près afin d’éteindre le combustible dans ce périmètre pour réduire les risques pour la ville , explique Mike Westwick. Selon la Municipalité, le brouillard et la fumée ont également mené à une collision sur l’autoroute près d’Enterprise mardi, sans faire de blessés.

Ouvrir en mode plein écran La fumée enveloppe la municipalité de Hay River et ses environs, mardi, alors que le brasier est situé à 1,5 kilomètre de distance. Photo : Services de lutte contre les feux de forêt

Un défi similaire pour Fort Smith

Bien qu'on ne prévoyait pas que les vents soient aussi forts dans la région de Fort Smith, les autorités soulignent que vendredi et samedi pourraient être des journées difficiles . La mise à jour indique aussi que la région fait face à une sécheresse inhabituelle.

D'après les discussions avec des résidents de longue date, des aînés et des spécialistes des incendies, personne n’a vu un tel niveau de sécheresse auparavant.

Ouvrir en mode plein écran Un pompier travaille à éteindre un point chaud d'incendie. (Photo d'archives) Photo : Services de lutte contre les feux de forêt

[Étant donné qu'il n'y a] aucune humidité au sol, les stratégies de gestion des feux ont changé. Les plantes et la végétation qui, habituellement, ne brûleraient pas et pourraient servir de barrière pour ralentir le feu brûlent maintenant beaucoup plus rapidement , disent les autorités.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a prolongé l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire jusqu’au 11 septembre.

Avec les informations de Francis Tessier-Burns