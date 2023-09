Préserver le bungee, l’autre langue métisse

Une Manitobaine crée des vidéos sur YouTube pour préserver le bungee, une langue métisse aujourd’hui éteinte. Alors que le michif est un mélange du français et de langues autochtones, le bungee est plus proche de l’anglais écossais.

L’auteure métisse Alexandria Anthony a grandi à Selkirk, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Winnipeg, à la fin des années 1970. J’ai été exposée au dialecte en grandissant là, je l’entendais, je pensais que c’était une sorte de dialecte mystérieux. Vous savez, comme enfants, on absorbe tout ça.

J’ai grandi dans un ménage multilingue, on y parlait [aussi] français, on y parlait anglais et bien sûr, mon grand-père parlait michif. Ça faisait vraiment partie de notre dynamique familiale , se remémore-t-elle.

Au début du mois d'août, Alexandria Anthony a publié sa première vidéo sur YouTube au sujet du bungee [prononcé bonne-ji ou bonne-gui, selon le locuteur]. Dans les vidéos d’une dizaine de minutes (Nouvelle fenêtre), elle explique des caractéristiques de la langue et lit des textes historiques en bungee.

Des voyages en Écosse ont permis de renforcer sa compréhension des caractéristiques écossaises et gaéliques de la langue. J’ai décidé que je voulais insuffler de la nouvelle vie à cette langue. Ayant un héritage écossais, qui de mieux pour le faire que moi, étant donné que je suis une descendante directe de Cuthbert Grant? , poursuit-elle.

Le bungee est un mélange d’anglais, de gaélique, de cri, de saulteaux et même de français. La proportion de chaque langue est relative au locuteur, affirme Alexandria Anthony.

Si quelqu’un est plus écossais, il y aura plus de gaélique. Si quelqu’un est né dans une communauté plus crie, il y aura plus de cri dans la langue. [...] Ça fait partie de la difficulté de cette langue , poursuit-elle.

Lutter contre l’extinction d’une langue

L’auteure, qui habite maintenant à Winnipeg, affirme que ses vidéos ont permis à des gens de reconnaître la langue de leurs grands-parents. [Ils disent :] "Ça rapporte des souvenirs, je n’avais aucune idée que c’était ça qu’ils parlaient."

Alexandria Anthony croit qu’il existe peut-être quelques locuteurs natifs de la langue qui seraient aujourd’hui très âgés. Sinon, il s’agit d’une langue qui existe seulement sous la forme de quelques collections d’enregistrements et quelques documents écrits.

Elle croit que l’extinction de cette langue s’explique par les préjugés contre les Métis.

Même lorsque je grandissais, beaucoup de personnes ne voulaient pas admettre qu’elles étaient Métisses. [...] C’est choquant que beaucoup de personnes à Selkirk, Clandeboye, Saint-Andrews n’en aient jamais entendu parler. C’est comme une partie de l’histoire effacée , poursuit-elle.

Or, il s’agit d’un élément important de la culture métisse au Manitoba parce que cette langue rattache [son] peuple à la traite des fourrures , note Alexandria Anthony.

Ouvrir en mode plein écran L’auteure et éducatrice métisse Alexandria Anthony a grandi à Selkirk à la fin des années 1970. Il s'agit de la région où de nombreux colons écossais s'étaient installés à leur arrivée au Manitoba. Photo : Alexandria Anthony

Nos langues, nos dialectes sont une énorme partie de qui nous sommes comme en tant que peuple autochtone distinct, comme la ceinture fléchée fait partie de qui nous sommes, comme le bannock fait partie de qui nous sommes, comme nos traditions et nos cérémonies , poursuit l’auteure, qui a signé, entre autres, un livre pour enfants sur le bungee.

Je cherche donc à rendre de la vie à cette langue. Je ne veux pas qu’elle soit complètement éteinte, je souhaite que nos enfants, qui sont notre avenir, puissent apprendre qu’elle fait partie de qui nous sommes , ajoute-t-elle.

Une des trois langues de contact

La directrice du Musée canadien des langues à Toronto, Elaine Gold, fait partie des rares linguistes à s’être penchés sur le bungee. Elle se réjouit de voir une initiative qui attire l’attention sur cette langue.

Lors de sa longue carrière comme professeure, elle s’était intéressée aux trois langues de contact au Canada, soit le bungee, le michif, et le jargon chinook, une langue de traite de la côte ouest.

Elaine Gold croit que le michif, qui est encore parlé par environ 1000 personnes, a pris plus d’envergure parmi les Métis en raison de développements historiques liés à Louis Riel et la résistance de la rivière Rouge.

Le bungee a émergé de mariages entre colons écossais et femmes autochtones, et de langues parlées dans les postes de traite, indique Elaine Gold. À première vue, on dirait [qu’un locuteur] de cette langue est tout juste arrivé d’Écosse et c’est plutôt choquant parce qu’il s’agit d’une personne autochtone de quatrième génération .

Je m’intéressais à certaines des structures qui sont considérées comme inhabituelles dans le bungee, telles que : je suis eu une nouvelle robe. Est-ce que ce genre de construction était particulière au bungee ou est-ce qu’elle avait déjà existé dans des versions plus anciennes de l’anglais écossais ou de l’anglais des Orcades? , explique-t-elle.

Une syntaxe particulière

Il est difficile de déterminer l’origine de certains aspects de ce genre de la syntaxe du bungee, mais d’autres ont des racines plus évidentes.

Il y a des mots clairement cris qui étaient utilisés communément, alors c’est clair d’où ils viennent. Certaines des prononciations aussi et l’utilisation interchangeable des pronoms il et elle. C’est clair que ça, c’est en raison de l’influence autochtone , précise-t-elle.

Elaine Gold note que le bungee partage des caractéristiques avec d’autres anglais coloniaux au monde, notamment l’anglais parlé en Inde.

L’une de ces caractéristiques est l’usage d’un temps de verbe progressif , qui décrit une action toujours en cours. À la place de dire : "J’aime les croustilles", ils disent : "Je suis en train d’aimer des croustilles! [...] Alors cet usage fréquent du verbe progressif où nous utiliserions des temps simples, c’est quelque chose qu’on voit dans le bungee aussi , indique la professeure.