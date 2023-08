Le groupe Salebarbes lance son 3e album À boire deboutte

Le groupe Salebarbes s’apprête à lancer son troisième album, À boire deboutte. Pour la première fois, toutes les pièces sont des compositions originales.

C’est sur la page Facebook du groupe, lors d'une diffusion en direct mercredi à 20 h 30, que les onze nouvelles pièces musicales dansantes seront présentées au public.

On est un band composé de gens d’un peu de partout dans la diaspora acadienne, c’est une manière de rassembler tout le monde à la même place , explique Kevin McIntyre, membre du groupe. On ne voulait pas de chicane dans la cabane.

Ouvrir en mode plein écran Salebarbes a gagné le prix de groupe de l'année, au 44e Gala de l'ADISQ en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François LeBlanc

Les musiciens Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau assurent avoir mis leur cœur au grand complet, sans compromis dans la composition de l’album À boire deboutte.

C’est toutes des chansons qu’on a écrit nous autres même, comparativement aux deux premiers qui étaient majoritairement des reprises d’arrangements de vieille chanson cajuns , explique le violoniste George Belliveau.

L’esprit festif des albums Live au Pas Perdus, sorti en 2019 et Gin à l’eau salée, en 2021, avaient conquis le public canadien.

Les admirateurs n’ont pas à s’inquiéter pour ce qui est du nouvel album, qui, selon Kevin McIntyre, respecte le style connu des musiciens tout en proposant une évolution du groupe.

Il y a une joie de vivre qu’on cultive et protège dans le band, parce qu’il y a de l’amitié entre les cinq gars. On est quand même de bons chums. […] on le sent dans les chansons.

Selon George Belliveau et Kevin McIntyre, ce nouvel album est complètement Salebarbes .

Une grosse tournée à l'horizon

Les musiciens de Salebarbes ont passé six semaines au studio B-12, à Valcourt, pour concocter À boire deboutte.

Une première pour le groupe, qui avait dû enregistrer ses précédents albums à distance.

On a pu s’installer dans un studio puis vraiment travailler les tunes, travailler les textes ensemble comme une team, comme une équipe , raconte George Belliveau. C’était vraiment le fun.

On a appris à se connaitre sur un nouvel angle , poursuit Kevin McIntyre.

Ouvrir en mode plein écran George Belliveau (à gauche) et Kevin McIntyre (à droite), le 30 août 2023. Photo : Radio-Canada

À la veille du lancement, George Belliveau se dit fébrile et excité. On lance cet album ici et on s’en va dans une grosse tournée , dit-il. On a ça à l’idée aussi. On est excité de pouvoir lancer ces tounes-là et avoir l’opinion des gens.

Le 12 septembre, le groupe entame la tournée de son album à Amos, au Québec. Ils joueront notamment à l'importante salle de spectacle québécoise MTELUS, autrefois Métropolis, le 5 octobre.

Plus de 80 dates de spectacles sont prévues au Québec et au Nouveau-Brunswick, jusqu’au 7 novembre 2024. Déjà, plusieurs affichent complet.

L’album est disponible sur toutes les plateformes d’écoute et sera en magasin à partir du 1er septembre.

D’après le reportage de Kristina Cormier